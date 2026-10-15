Uposlenik Suda BiH prisvojio skoro 197.000 KM, osuđen na godinu i 11 mjeseci zatvora

Sead Bublin, uposlenik Suda Bosne i Hercegovine, osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i 11 mjeseci zatvora zbog pronevjere u službi i krivotvorenja isprava. Presuda je donesena nakon što je Sud BiH prihvatio sporazum o priznanju krivnje, kojim je Bublin priznao da je tokom obavljanja službenih poslova prisvajao novac iz više krivičnih predmeta.

Prema optužnici, Bublin je od početka 2024. do aprila 2026. godine radio kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH.

Koristeći pristup novcu koji mu je bio povjeren na čuvanje i evidenciju, u više navrata prisvojio je sredstva iz različitih sudskih predmeta.

Sead Bublin prisvojio više od 196.000 KM

Utvrđeno je da je Bublin prisvojio ukupno 196.729,59 KM, čime je za isti iznos oštetio Sud Bosne i Hercegovine.

Kako bi prikrio prisvajanje novca, u dva navrata krivotvorio je službene isprave.

Sporazumom o priznanju krivnje obavezao se na vraćanje novca, a tokom ročišta navedeno je da je iznos već uplaćen kroz 22 pojedinačne uplate.

Sud Bosne i Hercegovine donio je i rješenje kojim je Bublinu produžen pritvor.

Optužnicu protiv Bublina Sud BiH potvrdio je 5. augusta ove godine, a teretila ga je za krivična djela pronevjere u službi i krivotvorenja isprave.