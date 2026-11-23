Požar u Međugorju, u kojem je na vanjskom oltaru crkve svetog Jakova pričinjena materijalna šteta veća od 130.000 KM, dobio je sudski epilog u vidu priznanja krivice optuženog poljskog državljanina. Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak danas se pred Sudom Bosne i Hercegovine izjasnio krivim za krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Krakowiak je priznao krivicu za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, kao i za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, u vezi s izazivanjem opće opasnosti.

„Priznajem krivicu za sva počinjena djela“, izjavio je Krakowiak na poljskom jeziku tokom ročišta.

Požar u Međugorju izazvao štetu veću od 130.000 KM

Prema ranijim informacijama Suda BiH, incident se dogodio u noći između 27. i 28. jula na području općine Čitluk, u poznatom hodočasničkom mjestu Međugorje.

Optuženi je, nakon prethodno obavljenih priprema, pokušao zapaliti platno postavljeno na krovnoj konstrukciji vanjskog oltara crkve svetog Jakova. Međutim, prvobitni pokušaj nije uspio jer je platno bilo izrađeno od nezapaljivog materijala.

Nakon toga je, prema navodima Suda, iz kanistera izlio benzin po inventaru vanjskog oltara te otvorenim plamenom izazvao požar.

Vatra je oštetila oltar i njegov vanjski inventar, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na 130.767,71 KM.

Sud BiH naknadno će odlučivati o kazni

Nakon što je poljski državljanin priznao krivicu, Sud Bosne i Hercegovine trebao bi zakazati novo ročište na kojem će razmatrati njegovu izjavu o priznanju krivice.

U nastavku postupka Sud će odlučivati o prihvatanju priznanja i izricanju odgovarajuće krivične sankcije, prenosi Detektor.

Požar u Međugorju dogodio se krajem jula ove godine, a današnjim priznanjem krivice postupak protiv Krakowiaka ulazi u narednu fazu.