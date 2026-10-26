Zatraženo produženje pritvora optuženom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju

Državno tužilaštvo zatražilo je da se poljskom državljaninu Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku produži pritvor nakon što je protiv njega potvrđena optužnica za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju, čemu se usprotivila Odbrana.

Na ročištu na kojem je razmatran prijedlog za produženje pritvora, tužiteljica Nives Kanevčev je istakla da dokazi kojima Tužilaštvo raspolaže ukazuju na opasnost od bjekstva, te da postoje naročite okolnosti da će optuženi puštanjem na slobodu ponoviti krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Prema riječima tužiteljice, iskazi koje je osumnjičeni dao 30. jula i 17. oktobra ukazuju na to da nije pokazao kajanje zbog onoga što je učinio, te da je djelo počinio s prethodnom pripremom.

Odbrana optuženog se usprotivila ovom prijedlogu.

Optužnica protiv državljanina Poljske potvrđena je sredinom oktobra, a iz Suda su tada saopštili da je poljski državljanin u noći s 27. na 28. juli na području općine Čitluk u hodočasničkom mjestu u Međugorju – nakon pažljivo planiranih pripremnih radnji radi izazivanja požara na vanjskom oltaru crkve koji se nalazi u sastavu Crkve svetog Jakova – svjestan da će poduzimanjem istih oštetiti vanjski oltar crkve, otvorenim plamenom pokušao zapaliti platno postavljeno na krovnoj konstrukciji tog oltara.

U tome nije uspio jer se radi o nezapaljivom materijalu, a potom je, navedeno je iz Suda, benzin iz kanistera izlio po inventaru vanjskog oltara te otvorenim plamenom izazvao požar, kojom prilikom su nastala oštećenja na oltaru i vanjskom inventaru. Usljed toga nastala je materijalna šteta u iznosu od 130.767, 71 KM.

Osim izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, poljskom državljaninu su na teret stavljena i teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi s izazivanjem opće opasnosti.

Odbrana optuženog se usprotivila ovom prijedlogu. Sudsko vijeće, kojim predsjedava Dalida Burzić, donijet će odluku o pritvoru u zakonskom roku.