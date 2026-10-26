Učenici u Tuzli oživjeli srednjovjekovnu Bosnu i vrijeme kralja Tvrtka I Kotromanića

Dan krunisanja kralja Tvrtka I Kotromanića i Dan sjećanja na srednjovjekovnu Bosnu obilježeni su danas u Tuzli centralnom manifestacijom na kojoj su učenici osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona kroz kreativne radionice, historijske prikaze i prezentacije predstavili život u Bosni tokom 14. stoljeća.

Centralni program održan je u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“, gdje su učenici kroz različite sadržaje prikazali značajne događaje, običaje i kulturno naslijeđe srednjovjekovne bosanske države.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da je srednjovjekovna historija Bosne već godinama zastupljena u nastavnim planovima i programima, ali da ovakve manifestacije omogućavaju učenicima da stečeno znanje primijene i na kreativan način.

Prema njegovim riječima, upoznavanje s bosanskim banovima i kraljevima doprinosi razumijevanju historijskih temelja savremene Bosne i Hercegovine, ali i razvijanju svijesti o državnom identitetu i pripadnosti.

U programu su učestvovali učenici više škola, a posebnu pažnju privukli su srednjovjekovni kostimi, prikazi nekadašnjeg života, iluminacije i pisanje bosančicom.

Među učesnicima bio je i četrnaestogodišnji Tarik Salkanović iz Osnovne škole „Tušanj“, koji smatra da ovakve radionice pružaju priliku mladima da na zanimljiv način saznaju više o kralju Tvrtku I Kotromaniću i njegovoj ulozi u historiji Bosne.

Učenica trećeg razreda Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole u Tuzli Paša Mešanović učestvovala je u predstavljanju odjeće iz srednjovjekovnog perioda, dok je Morena Pavić iz Gimnazije „Meša Selimović“ s grupom učenika izrađivala iluminacije, oslikavala slova i pisala bosančicom.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona Dževad Mehić naglasio je značaj upoznavanja učenika s historijom vlastite zemlje, ocjenjujući da obrazovanje o važnim događajima iz prošlosti ima značajnu ulogu u njihovom odgoju i razvoju.

Obilježavanje Dana krunisanja kralja Tvrtka I Kotromanića organizovano je s ciljem da učenici kroz praktičan rad i zajedničke aktivnosti bolje upoznaju kulturno i historijsko naslijeđe srednjovjekovne Bosne.