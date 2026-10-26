Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 27.10.2026. godine (utorak) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama Veselina Masleše, Ćamila Sijerića i dijelu ulice Kula u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici Medenice i dijelu ulica 16. Muslimanske brigade i Put Iličnica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

  1. Grada Živinica u naselju Ciljuge Stara Pruga i dijelu naselja Bare u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Čelić u naseljima Vražići i Velino Selo u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Dana 28.10.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle:

–  u dijelu ulica Donji Mosnik, Osmana Vilovića, Fride Laufer, Zlatana Mešića, Klanac i Envera Šiljka u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u dijelu ulica Gornji Mosnik i Klanac u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

  1. Općine Čelić u naseljima Vražići i Velino Selo u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

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