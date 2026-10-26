Barbarez objavio spisak Zmajeva za utakmice protiv Švedske i Rumunije

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopćio je spisak 26 igrača na koje računa u novembarskim susretima UEFA Lige nacija protiv Švedske i Rumunije.

Reprezentacija BiH prvo će 14. novembra gostovati Švedskoj u Solni, dok će 17. novembra na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Rumuniju. Obje utakmice zakazane su za 20:45 sati.

Na Barbarezovom spisku nalaze se sljedeći igrači:

Golmani: Martin Zlomislić (Qarabag), Salko Hamzić (WSG Tirol) i Mladen Jurkas (Borac).

Odbrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Newcastle), Nihad Mujakić (Erzurumspor), Arjan Malić (Sturm Graz), Tarik Muharemović (Leeds United), Nikola Katić (Schalke 04), Stjepan Radeljić (Dinamo Zagreb), Dennis Hadžikadunić (Hajduk Split) i Zinedin Smajlović (Olympiacos).

Vezni red: Ivan Bašić (Astana), Armin Gigović (Young Boys), Ivan Šunjić (Pafos), Benjamin Tahirović (Genk), Dženis Burnić (Volos), Amar Memić (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven) i Ermin Mahmić (Corum).

Napad: Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Haris Tabaković (RB Salzburg), Ermedin Demirović (Stuttgart), Samed Baždar (Sint-Truiden) i Matej Deket (Borac).

Barbarez zadovoljan dosadašnjim nastupima reprezentacije

Govoreći o predstojećim utakmicama, Barbarez je istakao da su prethodna četiri susreta pokazala napredak ekipe, posebno kada je riječ o samopouzdanju, borbenosti i pristupu igri.

Prema njegovim riječima, cilj stručnog štaba je zadržati kontinuitet dobrih nastupa i ostvariti što povoljniju poziciju u žrijebu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selektor je naglasio da reprezentacija ne odustaje od ambicije da izbori plasman na veliko takmičenje, a kao jednu od najvećih prednosti izdvojio je zajedništvo i energiju koju igrači pokazuju od početka saradnje.

Barbarez vjeruje da Zmajevi mogu ostvariti pozitivne rezultate protiv Švedske i Rumunije ukoliko zadrže dosadašnji nivo zalaganja i pristupa utakmicama.