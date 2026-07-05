Francuska protiv Paragvaja izborila četvrtfinale Mundijala

Francuska protiv Paragvaja nije imala lagan zadatak, ali je pobjedom od 1:0 izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026.

Francuska je dugo lomila otpor čvrstog Paragvaja, koji je većim dijelom susreta bio potpuno fokusiran na odbranu. Iako je Francuska imala veliku prednost u posjedu lopte, u prvom poluvremenu nije uspjela stvoriti ozbiljniju priliku pred golom protivnika.

Francuska protiv Paragvaja dominirala je loptom, ali bez konkretne završnice. U 22. minuti Kylian Mbappe je kombinovao s Ousmaneom Dembeleom, nakon čega je Kone pokušao udarcem s dvadesetak metara, ali je lopta završila u bloku. Nešto kasnije zaprijetio je i Rabiot, no njegov udarac otišao je preko gola.

Paragvaj je u prvih 45 minuta uspješno zatvarao sve prilaze svom golu, pa se na odmor otišlo bez pogodaka.

U nastavku susreta Francuska je nastavila pritiskati. U 55. minuti Maignan je poslao dugu loptu prema Mbappeu, koji je krenuo sam prema golu, ali je Caceres pravovremeno reagovao i izbacio loptu u korner. Ipak, snimak je pokazao da je Mbappe kod prijema igrao rukom, pa bi eventualni pogodak vjerovatno bio poništen.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 70. minuti, kada je Francuska nakon intervencije VAR-a dobila penal. Odgovornost je preuzeo Mbappe i mirno pogodio za 1:0. Loptu je poslao u jednu, a golmana u drugu stranu.

Bio je to njegov sedmi gol na ovom Mundijalu, a ukupno 19. na svjetskim prvenstvima.

Do kraja utakmice viđeno je mnogo prekida, prekršaja i nervoze na obje strane, ali Francuska je uspjela sačuvati prednost i potvrditi plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta.

Francuska protiv Paragvaja tako je završena minimalnom pobjedom, a u četvrtfinalu će igrati protiv Maroka. Taj meč na rasporedu je 9. jula u 22 sata, a Maroko je plasman izborio ubjedljivom pobjedom protiv Kanade rezultatom 3:0.