Potvrđena optužnica zbog požara u Međugorju, šteta veća od 130.000 KM

Adin Jusufović
Objavljeno da su oskrnavljeni kipovi Gospe u Međugorju
Objavljeno da su oskrnavljeni kipovi Gospe u Međugorju/ Foto: FB La Luce Di Maria

Požar u Međugorju, oskrnavljena Blažena Djevica Marija: Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Bartlomieja Wlodzimierza Krakowiaka, kojeg terete za skrnavljenje vjerskih simbola i izazivanje požara na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova u Međugorju.

Prema optužnici, u incidentu je pričinjena materijalna šteta od 130.767,71 KM.

Krakowiaku se na teret stavlja da je u noći između 27. i 28. jula ove godine na području Čitluka ispisivao uvredljive i pogrdne poruke na vjerskim simbolima Katoličke crkve u Međugorju.

Prema navodima Tužilaštva, za ove radnje prethodno je pripremio crnu boju, četku i sprej, a natpise je ispisivao na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom i poljskom jeziku.

Njegovi postupci, kako se navodi u optužnici, izazvali su uznemirenost među svećenicima i vjernicima, koji su ih doživjeli kao ponižavanje i skrnavljenje vjerskih obilježja.

Požar na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova

Optužnica obuhvata i događaj od 28. jula, kada je Krakowiak, prema tvrdnjama Tužilaštva, oko 4.50 sati pokušao zapaliti platno na krovnoj konstrukciji vanjskog oltara crkve Svetog Jakova.

Kako platno nije bilo zapaljivo, optuženi je, prema navodima optužnice, benzinom polio inventar oltara i potom otvorenim plamenom izazvao požar.

Vatra je oštetila oltar i pripadajući vanjski inventar, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na 130.767,71 KM.

Optužnica obuhvata više krivičnih djela

Krakowiak je optužen za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, povezana s izazivanjem opće opasnosti.

Potvrđivanjem optužnice stvoreni su uslovi za nastavak sudskog postupka, tokom kojeg će se utvrđivati odgovornost optuženog za djela koja mu se stavljaju na teret.

Iz Suda BiH naglašeno je da je riječ o navodima optužnice koji tek trebaju biti dokazani u sudskom postupku.

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