Evo kada počinje zimsko računanje vremena

Pomjeranje sata očekuje nas u noći sa subote na nedjelju, 25. oktobra, kada završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke ćemo pomjeriti jedan sat unazad, što znači da ćemo spavati sat duže.

Prema obavještenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, promjena će nastupiti u nedjelju u 3 sata ujutro, kada će se vrijeme računati kao 2 sata.

Ova promjena provodi se u skladu sa Zakonom o računanju vremena Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru.

Prelaskom na zimsko računanje vremena jutra će ranije svitati, ali će i mrak nastupati ranije tokom poslijepodneva.

Nakon pomjeranja sata, Bosna i Hercegovina ponovo će biti u srednjoevropskoj vremenskoj zoni (CET), koja je jedan sat ispred koordiniranog svjetskog vremena (UTC+1).

Naredno pomjeranje sata uslijedit će posljednje nedjelje u martu 2027. godine, kada će ponovo početi ljetno računanje vremena.