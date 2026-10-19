Japanci obnovili ulicu za sedam dana: Koliko bi to trajalo u BiH?

Japanci su 2016. godine za samo sedam dana obnovili ulicu u kojoj se otvorila ogromna rupa, dok radovi na cestama u Bosni i Hercegovini, prema podacima nadležnih institucija, na pojedinim projektima traju godinama. Primjer japanskog grada Fukuoke, koji je obišao svijet, ponovo otvara pitanje brzine izgradnje i sanacije saobraćajnica u našoj zemlji.

U Fukuoki se 8. novembra 2016. godine urušio dio prometne ulice s pet saobraćajnih traka. Nastala je rupa široka približno 30 metara i duboka oko 15 metara, a oštećene su i podzemne instalacije, uključujući vodovodne i druge komunalne sisteme.

Japanske vlasti odmah su angažovale građevinske ekipe koje su radile danonoćno. Najveći dio rupe zatrpan je u svega nekoliko dana, nakon čega su obnovljene instalacije, postavljen asfalt i iscrtana saobraćajna signalizacija.

Već 15. novembra, samo sedam dana nakon urušavanja, ulica je ponovo otvorena za vozila i pješake.

Radovi na cestama u BiH: Koliko kilometara za koliko godina?

Kada se pogledaju zvanični podaci o cestogradnji u Federaciji BiH, razlike u trajanju projekata otvaraju prostor za poređenje, iako izgradnja nove saobraćajnice nije isto što i sanacija oštećene ulice.

Jedan od većih projekata Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH bila je izgradnja magistralne ceste Neum–Stolac, duge 36,5 kilometara.

Prema podacima BIHAMK-a, prve građevinske mašine izašle su na teren u aprilu 2018. godine, dok je cesta svečano otvorena 30. juna 2022. godine. To znači da su radovi trajali približno četiri godine i dva mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 96,5 miliona KM, prema podacima Vlade FBiH.

Iako je izgradnja ove ceste značajno poboljšala povezanost Neuma s ostatkom Bosne i Hercegovine, riječ je o projektu čija je realizacija zahtijevala više godina.

Podaci Vlade Federacije BiH pokazuju i da je u periodu od 2015. do 2023. godine na Koridoru Vc kroz Federaciju izgrađeno ukupno 37 kilometara autoputa. Za ovaj dio cestovne infrastrukture nadležno je JP Autoceste FBiH, koje je odvojeno od JP Ceste FBiH.

U međuvremenu je gradnja nastavljena, pa je u augustu 2026. godine otvoreno novih sedam kilometara autoputa na poddionici Doboj Jug–Medakovo.

Sanacija ceste Jablanica–Blidinje i rok od 180 dana

Još jedan primjer je magistralna cesta Jablanica–Blidinje, koja je teško oštećena tokom katastrofalnih poplava u oktobru 2024. godine.

JP Ceste FBiH tek je u julu 2026. godine potpisalo ugovor za nastavak sanacije oštećenog dijela ove saobraćajnice, na poddionici Jablanica–Kosne Luke.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi približno 2,94 miliona KM, a predviđeni rok za njihovo izvođenje je 180 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.

To znači da je gotovo 21 mjesec nakon poplava ugovoren novi ciklus radova za čiji je završetak predviđeno još šest mjeseci. Radovi obuhvataju sanaciju kolovoza, odvodnje, armiranobetonskih konstrukcija i drugih oštećenih dijelova ceste.

Koliko traju radovi na cestama u Tuzli?

Dok su Japanci za sedam dana sanirali veliko urušenje ulice, pojedini radovi na saobraćajnicama u Tuzli traju znatno duže. Jedan od novijih primjera je rekonstrukcija dijela ulica Borić i Džindić mahala, gdje je obustava saobraćaja počela 9. juna 2026. godine, dok je završetak prve faze radova potvrđen tek 19. augusta, odnosno 71 dan kasnije.

Radovi su obuhvatali i prvih 100 metara ulice Borić, uz rješavanje problema odvodnje oborinskih voda. Za ovaj projekat izdvojeno je 200.000 KM. Važno je naglasiti da se navedeni period odnosi na širi obuhvat radova, a ne isključivo na asfaltiranje 100 metara ceste.

Sličan primjer zabilježen je 2023. godine u Ulici Maršala Tita, na dionici od zgrade MUP-a TK do Kantonalnog suda. Radovi su počeli 21. juna, a asfaltiranje je završeno 31. jula, nakon približno 40 dana. Radovi na horizontalnoj saobraćajnoj signalizaciji nastavljeni su i tokom augusta.

Još jedan primjer je rekonstrukcija Ulice dr. Mehmeda Šerbića, poznatije kao Strma ulica, za koju je 2023. godine bio predviđen rok izvođenja radova od 150 dana. Projekat je obuhvatao sanaciju kolovoza, vodovodne i kanalizacione mreže, uz ugovorenu vrijednost od približno 694.000 KM.

Iako se obim i složenost ovih projekata razlikuju od hitne sanacije u japanskoj Fukuoki, primjeri iz Tuzle i Federacije otvaraju pitanje organizacije gradilišta, poštivanja rokova i mogućnosti bržeg izvođenja radova na gradskim saobraćajnicama.