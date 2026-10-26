Jubilarni 20. međunarodni Poljosajam u Breškama od 6. do 8. novembra

Jubilarni 20. međunarodni Poljosajam bit će održan od 6. do 8. novembra u Breškama kod Tuzle, u organizaciji Udruženja poljoprivrednika BiH – UPTK.

Manifestacija će i ove godine okupiti izlagače iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a posjetioce očekuje trodnevni program posvećen domaćoj proizvodnji, tradiciji i ruralnom razvoju.

Tokom protekle dvije decenije Poljosajam je postao prepoznatljiv događaj u Tuzlanskom kantonu, povezujući poljoprivredne proizvođače, zanatlije i ljubitelje tradicionalnih običaja. Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvoda, očuvanje kulturne baštine te razvoj ruralnog turizma.

Ovogodišnji program obuhvatit će izložbu domaćih i tradicionalnih proizvoda, predstavljanje stoke i autohtonih pasmina konja, kao i brdske konjske trke.

Poseban dio sajma bit će posvećen starim zanatima i tradicionalnim načinima proizvodnje. Posjetioci će moći pratiti radionice tkanja, heklanja i pletenja, ali i vidjeti kako se pripremaju domaći sir, rakija, pekmez od jabuka, sokovi i tradicionalna jela.

U okviru manifestacije planirani su i edukativni skupovi te stručna predavanja na kojima će učestvovati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Posebna pažnja bit će usmjerena na mlade, s ciljem prenošenja znanja i očuvanja tradicionalnih vještina.

Kulturni dio programa upotpunit će nastupi kulturno-umjetničkih društava, uz predstavljanje narodnih nošnji, tradicionalnih igara i muzike.

Organizatori ističu da je Poljosajam prilika za razmjenu iskustava među proizvođačima, jačanje saradnje i predstavljanje poljoprivrednih i turističkih potencijala ovog kraja.