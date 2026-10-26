Peradari iz BiH žele proširiti izvoz u EU na jaja A klase i žive životinje

Peradari iz Bosne i Hercegovine planiraju naredne godine proširiti izvoz u EU, kako bi domaćim proizvođačima bio omogućen plasman jaja A klase i živih životinja na evropsko tržište.

O mogućnostima realizacije ovog cilja razgovarano je na sastanku predstavnika Koordinacionog odbora peradara BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Bosanskohercegovački proizvođači trenutno imaju mogućnost izvoza pilećeg mesa i jaja B klase u Evropsku uniju, a proširenje liste proizvoda predstavljalo bi dodatnu priliku za razvoj domaće peradarske industrije.

Na sastanku je posebno istaknut značaj ponovnog otvaranja evropskog tržišta za pileće meso iz BiH. Izvoz je nastavljen 1. jula ove godine, nakon četveromjesečne zabrane, čime su domaći proizvođači ponovo dobili pristup jednom od najzahtjevnijih tržišta.

Za proširenje izvoza u EU neophodno je ispuniti propisane veterinarske, sanitarne i administrativne uslove, kao i standarde koji se odnose na zdravstvenu ispravnost proizvoda.

Predstavnici peradarskog sektora i Vanjskotrgovinske komore razgovarali su i o organizaciji trećeg Međunarodnog kongresa peradarstva, koji će biti održan od 12. do 14. maja 2027. godine u Tesliću.

Kongres će okupiti stručnjake i predstavnike industrije, a među glavnim temama bit će ishrana i zdravstvena zaštita životinja, biosigurnost na farmama te unapređenje proizvodnih procesa.

Posebna pažnja bit će posvećena ekonomskim pitanjima, uključujući energetsku efikasnost, mogućnosti finansiranja, digitalizaciju poslovanja i primjenu vještačke inteligencije u peradarstvu.

Prema najavama organizatora, proširenje programskih sadržaja trebalo bi doprinijeti većem značaju ovog stručnog skupa za peradarski sektor u Bosni i Hercegovini i regiji.