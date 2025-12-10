Sarajevo dobilo 10 novih mobilnih radara, mjere brzinu do 320 km/h i snimaju na 1.200 metara

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo raspolaže sa deset novih mobilnih radara koji će biti korišteni u pojačanom nadzoru brzine i saobraćaja na području kantona. Riječ je o savremenoj opremi koja omogućava istovremeno mjerenje brzine kretanja vozila, precizno snimanje prekršaja, identifikaciju registarskih tablica i izradu visokokvalitetnih foto i video zapisa koji se koriste kao dokaz u prekršajnim postupcima.

Prema informacijama iz MUP-a KS, novi radari mjere brzinu u opsegu do 320 kilometara na sat, uz mogućnost snimanja na udaljenosti i do 1.200 metara. Time policijski službenici dobijaju znatno veći domet i preciznost u otkrivanju prekršaja, što bi trebalo doprinijeti povećanju sigurnosti na cestama, posebno na dionicama koje su prepoznate kao kritične.

Uvođenje ove opreme predstavlja nastavak modernizacije saobraćajnog nadzora u Kantonu Sarajevo i odgovor na sve veći broj slučajeva prekoračenja brzine, koji ostaje jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća. Iz policije poručuju da će novi radari biti raspoređeni na različite lokacije, uz fokus na one dijelove saobraćajnica na kojima je evidentiran povećan rizik od nesreća.

