Uhapšena dva policajca MUP-a KS: Osumnjičeni za uznemiravanje i spolnu zloupotrebu djeteta

Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su lišili slobode dva policijska službenika Uprave policije MUP-a KS.

Jednog se tereti za krivično djelo Spolno uznemiravanje, a drugog za krivično djelo Spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Riječ je o odvojenim slučajevima, gdje su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

Nad uhapšenima će danas biti izvršena kriminalistička obrada, saopćeno je iz MUP-a KS.

