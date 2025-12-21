Pokušaj ubistva na Kobiljoj Glavi: Policija uhapsila dvije osobe

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, proveli su sinoć operativnu akciju u kojoj su u 20.30 sati lišili slobode dvije osobe, F. P. i A. H., zbog sumnje da su počinili krivično djelo pokušaj ubistva, saopćeno je iz MUP Kantona Sarajevo.

Kako je navedeno u saopćenju, osumnjičeni se terete da su istog dana u 00.35 sati, na području Kobilje Glave, iz vozila u pokretu upotrijebili vatreno oružje prema V. D. iz Sarajeva, koji je upravljao motornim vozilom. Oštećeni tom prilikom nije zadobio povrede.

„Policijski službenici su zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo pokušaj ubistva lišili slobode dvije osobe“, naveli su iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Tokom pretresa vozila i stambenih prostorija koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada, pronađeni su i oduzeti automatska puška, pištolj, dva detonatora, određena količina municije, više PVC pakovanja sa sadržajem koji asocira na opojne droge heroin, kokain i marihuanu, kao i drobilice, digitalna vaga i drugi predmeti relevantni za istragu.

Zbog sumnje da je počinio krivična djela pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija te neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen F. P. (1998) iz Sarajeva. A. H. (2001) iz Sarajeva lišen je slobode zbog sumnje da je počinio krivična djela pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari te krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a Kantona Sarajevo.

Osumnjičeni se trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, saopštili su.

