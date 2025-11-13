Policajac uhapšen porodičnog nasilja, supruga zadobila teške povrede

RTV SLON
Federalna uprava policije
Federalna uprava policije/ Arhiva

Novi slučaj porodičnog nasilja potresa Bosnu i Hercegovinu. Kako prenosi Fokus, policijski službenik iz Kantona Sarajevo uhapšen je nakon što je teško pretukao svoju suprugu. Kolege iz MUP-a KS odmah su reagovale i lišile ga slobode, a o svemu je obaviješteno dežurno Tužilaštvo.

Portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić potvrdila je da je policijski službenik priveden zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nasilja u porodici. Žrtva je zadobila teške tjelesne povrede, a prema informacijama koje su objavljene, radi se o pripadniku saobraćajne policije.

S obzirom na težinu slučaja i radi zaštite žrtve, iz policije nisu iznosili dodatne detalje. Postupak je u nadležnosti Tužilaštva koje će utvrditi daljnje korake, dok je osumnjičeni smješten u policijski pritvor.

Prema navodima portala Fokus, nasilje je eskaliralo do nivoa koji je zahtijevao hitnu reakciju nadležnih, a ovaj slučaj ponovo otvara pitanje zaštite žrtava i odgovornosti počinilaca, naročito kada dolaze iz reda službenih osoba.

