Glavni ulaz u BKC Tuzla zatvoren skoro dvije godine, još nema rješenja

Jasmina Ibrahimović

Glavni ulaz u BKC Tuzla zatvoren je gotovo dvije godine zbog sigurnosnih razloga, a pitanje njegovog ponovnog otvaranja još nije riješeno. O ovom problemu govorio je Nedim Ćudić, stručni saradnik za odnose s javnošću Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gostujući u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Prema njegovim riječima, nadležna gradska inspekcija ranije je procijenila da bi nadstrešnica glavnog ulaza mogla predstavljati opasnost za posjetioce, nakon čega je BKC postupio prema izdatim uputama i zatvorio taj dio objekta.

Iako ustanova nastavlja redovno realizovati kulturne programe, posjetioci već duže vrijeme koriste drugi ulaz.

Rješavanje problema glavnog ulaza u BKC Tuzla i dalje neizvjesno

Ćudić je istakao da je pitanje glavnog ulaza gotovo svakodnevna tema za rukovodstvo i zaposlenike BKC-a, ali da njegovo rješavanje ne zavisi isključivo od ove ustanove.

Prema njegovim riječima, potrebno je riješiti i određena pravna i administrativna pitanja koja se odnose na status objekta, kako bi se stvorili uslovi za dugoročnije uređenje i unapređenje infrastrukture.

Uprkos ovom problemu, BKC Tuzla bilježi rast broja događaja i posjetilaca. Ćudić je naveo da je ustanova u prvih deset mjeseci 2026. godine po broju realizovanih programa gotovo dostigla rezultat iz cijele prethodne godine.

Za 2027. godinu najavljeni su novi koncerti, pozorišne predstave i drugi kulturni sadržaji, uz nastojanje da što veći broj programa bude besplatan i dostupan svim građanima.

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