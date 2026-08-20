Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 21.08.2026. godine (petak) na području Grada Tuzle:

– u naseljima: Jovanovići, Seljublje, Paraći, Savići, Kolimet, Požarnica,Kovačevo Selo, Čifluk, Donje Hrasno, Novakovići, Puljkov Do, Antići, Gajevi, Kukarići, Vujići,Toromanovići, Drenov Do, Banj Brdo, Cviljevina, Trakilovići i Gornje Hrasno u vremenu od 07:30 do 08:30 sati  i u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

– u naseljima: Kukarići, Gajevi, Cviljevina i Kolimer u vremenu od 07:30 do 14:30 sati.

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