Prvi podaci o nevažećim listićima: Udio niži nego 2022. godine

Nevažeći glasački listići čine 4,31 posto do sada obrađenih listića za Predsjedništvo BiH, pokazuju preliminarni podaci, što je osjetno manje od konačnog procenta zabilježenog na Općim izborima 2022. godine.

Od ukupno 1.332.990 do sada obrađenih glasačkih listića, 1.275.497 je važećih, odnosno 95,69 posto. Kao nevažeća evidentirana su 57.493 listića, što predstavlja 4,31 posto.

Nevažeći glasački listići 2022. činili 6,65 posto

Na Općim izborima 2022. godine za Predsjedništvo BiH ukupno je bilo 115.273 nevažećih listića od 1.733.206 obrađenih, odnosno 6,65 posto. U Federaciji BiH tada je udio nevažećih iznosio 6,9 posto, a u Republici Srpskoj 6,3 posto, pokazuju podaci CIK-a.

Prema trenutnom presjeku za ovogodišnje izbore, udio nevažećih listića je za oko 2,34 procentna poena niži od konačnog rezultata iz 2022. godine.

Poređenje je ipak potrebno posmatrati uz ogradu, jer rezultati iz 2026. još nisu kompletni, dok su podaci za 2022. konačni. Zbog toga se u ovoj fazi ne može izvoditi ni zaključak da je smanjenje posljedica korištenja skenera i drugih novih izbornih tehnologija.