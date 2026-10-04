Skupština TK: Poređenje izbornih rezultata 2026. i 2022. godine

Skupština TK prema trenutno dostupnim preliminarnim rezultatima dobija nešto drugačiji odnos političkih snaga nego nakon Općih izbora 2022. godine, a najveći rast udjela među vodećim strankama bilježi SDA. Podaci iz trenutnog presjeka obuhvataju 160.488 obrađenih glasačkih listića, od kojih je 146.861 važeći, pa rezultate još ne treba posmatrati kao konačne.

SDA trenutno ima 52.901 glas, odnosno oko 36,02 posto važećih glasova. SDP BiH je drugi sa 26.635 glasova ili 18,14 posto, dok DF/GS ima 12.962 glasa i 8,83 posto.

Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera ima 9.999 glasova, odnosno 6,81 posto, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 8.348 glasova ili 5,68 posto. Naša stranka je na 4,89 posto, koalicija NES, PDA i Naprijed na 4,62, SBB na 4,13, dok koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa ima 3,67 posto.

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Skupština TK pokazuje rast SDA u odnosu na 2022.

Poređenje sa izborima prije četiri godine najjasnije je kada se posmatra procenat osvojenih glasova, jer sadašnji rezultati još nisu kompletni. Na izborima 2022. SDA je osvojila 60.559 glasova, odnosno 30,20 posto, te 13 mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. SDP je tada imao 18,53 posto i osam mandata.

Prema sadašnjem presjeku, udio SDA veći je za približno 5,8 procentnih poena. SDP je gotovo na istom nivou kao prije četiri godine, sa padom od oko 0,4 procentna poena.

DF/GS je 2022. osvojio 10,32 posto glasova i četiri mandata, dok sada ima 8,83 posto, što je pad od približno 1,5 procentnih poena.

Stranka za BiH bilježi blagi rast, sa 5,36 posto iz 2022. na sadašnjih 5,68 posto. Naša stranka je sa 3,52 porasla na 4,89 posto, dok je SBB sa tadašnjih 2,52 posto sada na 4,13 posto, što je jedan od izraženijih pomaka među strankama srednje veličine.

Koalicije otežavaju direktno poređenje

Kod nekoliko političkih subjekata poređenje nije moguće napraviti potpuno direktno jer na ovim izborima nastupaju u drugačijim koalicijama.

NiP je 2022. samostalno imao 5,29 posto, dok je Stranka penzionera osvojila 0,58 posto. Njihova zajednička lista sada je na 6,81 posto, što je približno jedan procentni poen više od njihovog zbirnog rezultata prije četiri godine.

Još veća promjena vidljiva je kod koalicije NES, PDA i Naprijed, koja trenutno ima 4,62 posto. PDA je 2022. samostalno imao 8,03 posto, a NES 2,39 posto, pa su te dvije stranke prije četiri godine zajedno imale više od deset posto glasova.

SDBiH je 2022. imao 3,99 posto i dva mandata, dok je prema trenutnom presjeku na 2,49 posto. To ga trenutno stavlja ispod izbornog praga od tri posto koji politički subjekt mora preći da bi učestvovao u raspodjeli mandata.

Istovremeno su SBB sa 4,13 posto i koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa sa 3,67 posto trenutno iznad tog praga. Ako se sadašnji odnos glasova značajnije ne promijeni, sastav stranaka koje ulaze u Skupštinu TK mogao bi biti drugačiji od onog iz 2022. godine, kada su mandate osvojili SDA, SDP, DF/GS, PDA, SBiH, NiP, SDBiH i Naša stranka. Potvrđeni rezultati iz 2022. pokazali su raspodjelu 13 mandata SDA, osam SDP-u, četiri DF/GS-u, tri PDA te po dva SBiH, NiP-u i SDBiH-u, dok je Naša stranka imala jedan mandat.

Preliminarni rezultati za Skupštinu TK još se mogu mijenjati sa nastavkom obrade glasova, posebno kod stranaka koje se trenutno nalaze neposredno iznad ili ispod izbornog praga.