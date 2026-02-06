Ako koristite jedan od ovih PIN brojeva, vaši podaci su laka meta za zloupotrebu

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da odabir PIN koda ne bi trebao biti prepušten navici i jednostavnim brojčanim nizovima, jer upravo takve kombinacije najčešće završavaju kao prve mete zloupotreba. Četveroznamenkasti PIN danas se koristi za pristup bankovnim računima, mobilnim telefonima, sefovima i drugim uređajima, pa njegova zaštita ima znatno veći značaj nego što se često misli.

Iako mnogi biraju kombinacije koje mogu lako zapamtiti, poput datuma rođenja ili jednostavnih nizova, takav pristup povećava sigurnosni rizik. PIN ne dozvoljava korištenje slova i znakova kao lozinke, već samo deset cifara, zbog čega su obrasci predvidljiviji i lakši za pogađanje.

Analitičar Nick Berry iz kompanije DataGenetics obradio je veliku bazu podataka i izdvojio najčešće korištene PIN kombinacije. Prema toj analizi, ubjedljivo najzastupljeniji PIN je 1234, a odmah iza njega slijede nizovi ponavljajućih ili pravilno raspoređenih brojeva.

Među deset najčešćih PIN kodova nalaze se 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 i 6969. Upozorava se i na korištenje godina rođenja, jer su i takve kombinacije vrlo visoko rangirane po učestalosti. Podaci pokazuju da prvih 20 najčešćih PIN-ova čini više od četvrtine svih analiziranih kombinacija u uzorku od 3,4 miliona.

S druge strane, izdvojene su i najrjeđe korištene kombinacije, među kojima su 8557, 8438, 9539, 7063, 6827, 0859, 6793, 0738, 6835 i 8093. Kao najmanje korišten PIN u istraživanju navodi se 8068, koji se pojavio svega nekoliko desetina puta. Zajednička karakteristika najmanje korištenih kodova je da ne počinju brojevima od 1 do 5.

Sigurnosni stručnjaci savjetuju korisnicima da izbjegavaju očite nizove i lične podatke te da biraju nasumične kombinacije koje je teže pogoditi, čak i ako ih je nešto teže zapamtiti. Zaštita PIN-a, upozoravaju, često je posljednja linija odbrane od zloupotrebe ličnih i finansijskih podataka.