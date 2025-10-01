Potvrđena optužnica policajcima iz Kalesije zbog nesavjesnog rada

Općinski sud u Kalesiji potvrdio je optužnicu protiv dvojice policajaca Policijske stanice Kalesija, Samira Valjevca i Mensura Nuhanovića, zbog nesavjesnog rada u službi nakon što nisu zaštitili Inelu Selimović i njenog maloljetnog sina, žrtve porodičnog nasilja koje je završilo tragično u februaru ove godine.

Optužnica potvrđena u julu

Kako je potvrđeno iz Suda za Detektor, optužnica je potvrđena u julu, a dostavljena je optuženima i njihovim braniocima. Navode da je jednom od branilaca ponovljena dostava zbog korištenja godišnjeg odmora, dok ročište o izjašnjenju o krivnji još uvijek nije zakazano.

Prema navodima Tužilaštva Tuzlanskog kantona, policajci su postupali suprotno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i Pravilnika o provođenju zaštitnih mjera, koji su u nadležnosti policije.

Propust u postupanju

Naime, 30. januara 2025. godine Inela Selimović prijavila je supruga Emira Selimovića za nasilje u porodici. Iako je kasnije tražila da se po prijavi ništa ne poduzima, prema važećim propisima, takve prijave se ne mogu povući, te su policajci bili dužni da preduzmu mjere zaštite.

– Na taj način je teško povrijeđeno pravo oštećene na djelotvornu zaštitu, jer joj nije osigurana sigurnost niti spriječeno nasilje u porodici. Inela Selimović i njen 13-godišnji sin ubijeni su 12. februara 2025. godine, a za ubistvo je osumnjičen suprug i otac Emir Selimović – navedeno je ranije iz Tužilaštva TK.

Proces protiv počinioca

Emir Selimović je pred Kantonalnim sudom u Tuzli nepravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina. Nalazi se u pritvoru, a istraga protiv njega i dalje je u toku.

Očekuje se da će naredni sudski postupci protiv policajaca iz Kalesije rasvijetliti okolnosti zbog kojih mjere zaštite nisu bile primijenjene i zašto sistem nije na vrijeme spriječio tragičan ishod.