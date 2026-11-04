Apel za pomoć: Nađa iz Tuzle ima tek mjesec dana i treba 50.000 KM za liječenje

Ali Huremović
Apel za pomoć: Nađa iz Tuzle ima tek mjesec dana i treba 50.000 KM za liječenje

Pomoć za Nađu Smajić, djevojčicu iz Tuzle koja je tek napunila mjesec dana, zatražio je njen otac Emir Smajić kako bi porodica prikupila novac za neophodno liječenje u inostranstvu. Prema njegovom apelu, potrebno je osigurati između 45.000 i 50.000 KM za specijalističke preglede i daljnje medicinske zahvate.

Nađa je rođena 2. oktobra ove godine, a već u prvim sedmicama života suočila se sa zdravstvenim problemom na oku. Kako je njen otac naveo u zahtjevu za finansijsku pomoć, djevojčici je potrebno što prije omogućiti specijalistički pregled u Sloveniji.

Nakon pregleda, u skladu s preporukama ljekara, planiran je operativni zahvat u Turskoj.

Porodici je potrebno do 50.000 KM za liječenje Nađe Smajić

Troškovi pregleda i planiranog liječenja predstavljaju veliki finansijski teret za porodicu, zbog čega se Nađin otac obratio građanima, institucijama, privrednicima i humanitarnim organizacijama s molbom za pomoć.

„S obzirom na ozbiljnost situacije i hitnost potrebnog liječenja, neophodno je osigurati finansijska sredstva u iznosu od 45.000 do 50.000 KM“, naveo je Emir Smajić u svom apelu.

Porodica se nada da će uz podršku ljudi dobre volje uspjeti prikupiti potreban novac i omogućiti Nađi pravovremenu medicinsku pomoć.

Kako uplatiti pomoć za Nađu Smajić?

Svi koji su u mogućnosti pomoći djevojčici mogu izvršiti uplatu na bankovni račun njenog oca, naveden u apelu za pomoć.

Podaci za uplatu:

Primalac: Emir Smajić

Banka: Addiko Bank d.d.

Broj računa: 3060413000164893

Kontakt telefon: 063/773-660

Iz porodice navode da su, ukoliko bude potrebno, spremni dostaviti kompletnu medicinsku dokumentaciju i dodatne informacije o zdravstvenom stanju djevojčice i planiranom liječenju.

Nađa je tek zakoračila u život, a pred njom su već ozbiljni zdravstveni izazovi. Njen otac poziva sve koji su u mogućnosti da pomognu, u skladu sa svojim mogućnostima, kako bi djevojčica dobila potrebne preglede i liječenje.

„Unaprijed se od srca zahvaljujemo svima koji će svojim doprinosom, podrškom i humanošću pomoći našoj porodici u ovim teškim trenucima“, poručio je Emir Smajić.

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