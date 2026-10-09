/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

Dnevnik Crno i bijelo donosi pregled najvažnijih događaja iz Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, uz aktuelne teme iz privrede, društva, kulture i sporta.

U fokusu večerašnjeg izdanja su najavljena isplata uvećanih invalidnina u Federaciji BiH, istekao rok za pristizanje glasova iz dijaspore te nastavak stečajnog postupka Koksare Lukavac. Donosimo i priču o mentalnom zdravlju nastavnika, povratu PDV-a na prvu nekretninu i sudskoj presudi u sporu BHRT-a i Federalne televizije.

Crno i bijelo donosi i najavu Međunarodnog sajma 100 EXPO, vijesti iz kulture te sportske priče uoči susreta Slobode i Travnika na Tušnju.

Kompletno izdanje Dnevnika pogledajte u videu ispod:

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