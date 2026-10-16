Nakon hladnih jutara stiže toplije vrijeme, a potom obilna kiša

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i svježe jutro, sa slabim do umjerenim vjetrom sjeverozapadnog smjera.

Najniže temperature u jutarnjim satima kretaće se od 3 do 6 stepeni, dok će najviše dnevne temperature biti između 13 i 17 stepeni. U planinskim predjelima, poput Kladnja, može doći do slabog mraza u ranim jutarnjim satima. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenjivo vrijeme sa postepenim zagrijavanjem.

U prvoj polovini sedmice, od ponedjeljka 19. oktobra do srijede 21. oktobra, očekuje se stabilno i toplo vrijeme sa temperaturama do 20 stepeni, a u srijedu mogući su pljuskovi sa kišom.

Od četvrtka 22. oktobra do subote 24. oktobra očekuje se obilnija kiša, posebno u planinskim i središnjim dijelovima, sa značajnim padom temperatura. Dnevne temperature će se kretati između 8 i 20 stepeni, a noćne od 3 do 12 stepeni.