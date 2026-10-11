Vremenska prognoza za ponedjeljak: Novo naoblačenje, slaba kiša i temperature do 22 stepena

RTV SLON
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U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak, 12. oktobra, očekuje se novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. Jutro će biti prohladno, dok će dnevne temperature iznositi od 11 do 17, a na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniže jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između 3 i 8 stepeni, dok će na jugu zemlje iznositi od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, uz slabu kišu u pojedinim dijelovima zemlje. Najviše dnevne temperature bit će između 11 i 17 stepeni, a na jugu od 18 do 22 stepena.

Biometeorološka prognoza povoljnija

Biometeorološke prilike bit će povoljnije u odnosu na prethodne dane, što bi se trebalo pozitivno odraziti na raspoloženje i opće stanje većine građana.

Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno smanjivati, iako se u jutarnjim satima zbog mjestimične magle i povećane vlažnosti zraka mogu javiti manje poteškoće kod osjetljivijih osoba.

Tokom dana očekuju se ugodnije biometeorološke prilike, naročito u područjima s dužim sunčanim intervalima.

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