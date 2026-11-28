Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom, dok će u Hercegovini biti sunčano uz postepeno povećanje naoblake. U pojedinim dijelovima Bosne padavine bi mogle prelaziti u kišu.

Na jugu i jugozapadu zemlje puhat će umjerena do pojačana bura, dok se u ostatku Bosne i Hercegovine očekuje slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -4 do 2 stepena, na jugu do 8, a dnevna od -2 do 4, odnosno od 8 do 14 stepeni u Hercegovini.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hladnoća, padavine i nestabilno vrijeme mogli bi pojačati tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, posebno reumatske bolove i bolove na mjestima ranijih povreda. Mogući su i dekoncentracija i iscrpljenost, a u Bosni se ponegdje očekuju cjelodnevne temperature ispod nule.

Preporučuje se adekvatno odijevanje i zaštita od hladnoće, uz smanjenje boravka na otvorenom, naročito tokom jutarnjih sati.