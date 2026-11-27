Sigurnost u saobraćaju bila je tema edukativne prezentacije koju su tuzlanski vatrogasci održali danas u okviru osmog Kviza znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture.

Kviz je organizovalo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, uz učešće Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koja djeluje u okviru gradske Službe civilne zaštite.

Starješine vatrogasnih ispostava Emir Zonić i Harun Mašić predstavili su učesnicima rizike i posljedice saobraćajnih nesreća, opasnosti povezane s litij-ionskim baterijama, kao i opremu koju vatrogasci koriste tokom intervencija.

Sigurnost u saobraćaju počinje odgovornim ponašanjem

Cilj edukacije bio je podizanje svijesti mladih vozača o odgovornosti koju preuzimaju upravljanjem motornim vozilima, ali i razvijanje saobraćajne kulture i sprečavanje nesreća odgovornim donošenjem odluka.

Kroz iskustva vatrogasaca s terena mladima su približene posljedice saobraćajnih nesreća, uz poseban naglasak na značaj koordiniranog djelovanja vatrogasaca, policije i hitne medicinske pomoći prilikom spašavanja ljudskih života.