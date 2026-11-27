Borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine građani će moći ostvariti uz jednostavniju proceduru i manje dokumentacije. Korigovani su obrasci zahtjeva, kopija lične karte više nije potrebna, a uvedena je i mogućnost isplate boračkog dodatka putem pošte.

U skladu s Uputstvom za ostvarivanje prava na borački dodatak Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata od 19. novembra 2026. godine, značajan dio dokumentacije potrebne za ostvarivanje ovog prava pribavljat će nadležne službe po službenoj dužnosti.

To znači da građani neće morati pojedinačno obilaziti institucije i prikupljati uvjerenja i rješenja kojima nadležni organi već raspolažu.

Predviđena su dva različita obrasca zahtjeva, jedan za demobilisane borce i ratne vojne invalide, a drugi za članove porodica poginulih, umrlih ili nestalih branilaca.

Borački dodatak za demobilisane borce i ratne vojne invalide

Demobilisani borci i ratni vojni invalidi trebaju popuniti odgovarajući obrazac zahtjeva, koji se predaje nadležnoj gradskoj ili općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu.

Uz popunjen zahtjev potrebno je dostaviti CIPS-ovu prijavu mjesta prebivališta i dokaz o transakcijskom računu otvorenom u banci u Bosni i Hercegovini.

Međutim, CIPS-ovu prijavu nije potrebno dostavljati ukoliko nadležna gradska ili općinska služba ima zaključen ugovor s Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), koji omogućava pribavljanje podataka o prebivalištu službenim putem.

Postojeći korisnici novčane egzistencijalne naknade ne moraju ponovo dostavljati dokaz o transakcijskom računu.

Novina je i mogućnost primanja boračkog dodatka putem pošte. Građani koji se odluče za ovaj način isplate umjesto dokaza o transakcijskom računu dostavljaju ovjerenu izjavu da žele naknadu primati putem pošte.

Za osobe koje borave u inostranstvu, a na koje se odnosi član 7. stav 2. Uputstva, potrebno je dostaviti obavijest ili punomoć za postavljanje punomoćnika za prijem pismena.

Obrazac zahtjeva za demobilisane borce i ratne vojne invalide možete preuzeti OVDJE.

Koju dokumentaciju borci ne trebaju prikupljati?

Dokaz o pripadnosti Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kao i podatke o periodu učešća u odbrani Bosne i Hercegovine, iskazanom u mjesecima, pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti.

Ratni vojni invalidi također ne trebaju samostalno pribavljati rješenje o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu, niti potvrdu o izvršenoj kontroli zakonitosti. Ovu dokumentaciju pribavlja nadležna služba.

Kopija lične karte nije navedena među dokumentima koje je potrebno priložiti uz korigovani obrazac zahtjeva.

Borački dodatak za članove porodica poginulih, umrlih ili nestalih branilaca

Za članove porodica poginulih, umrlih ili nestalih branilaca predviđen je poseban obrazac zahtjeva, a procedura je znatno jednostavnija.

Građani iz ove kategorije u pravilu trebaju dostaviti samo popunjen i potpisan zahtjev.

U obrascu je potrebno navesti lične podatke, označiti da li je podnosilac zahtjeva postojeći korisnik prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i način na koji mu se trenutno isplaćuje porodična invalidnina, putem banke ili pošte.

Osobe koje se nalaze u inostranstvu, a na koje se odnosi član 7. stav 2. Uputstva, trebaju dostaviti i obavijest ili punomoć za postavljanje punomoćnika za prijem pismena.

Obrazac zahtjeva za članove porodica poginulih, umrlih ili nestalih branilaca možete preuzeti OVDJE.

Šta nadležna služba pribavlja po službenoj dužnosti?

Dokaz da je podnosilac zahtjeva korisnik prava u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti.

To znači da članovi porodica ne trebaju samostalno pribavljati rješenja kojima dokazuju svoj status i ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Potpisivanjem zahtjeva građani daju saglasnost nadležnoj službi i Federalnom ministarstvu da pribave i obrade podatke potrebne za odlučivanje o zahtjevu.

Kada treba predati zahtjev za borački dodatak?

Posebno je važno da građani obrate pažnju na datum podnošenja zahtjeva.

U skladu s članom 11. Uputstva za ostvarivanje prava na borački dodatak, pravo se priznaje od prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je zahtjev podnesen.

To znači da bi građani koji ispunjavaju zakonske uslove, kako bi ostvarili pravo na borački dodatak od 1. januara 2027. godine, zahtjev trebali podnijeti tokom decembra 2026. godine.

Ukoliko zahtjev podnesu tokom januara, pravo će im, ukoliko ispunjavaju propisane uslove, biti priznato od 1. februara 2027. godine.

Zahtjevi se podnose nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu.