Džanan Musa neće biti na raspolaganju košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u nedjeljnoj utakmici protiv Litvanije zbog troškova osiguranja koje Košarkaški savez BiH trenutno nije u mogućnosti platiti.

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zatražila je uplatu 36.000 KM za osiguranje bh. reprezentativca, a visina iznosa određena je zbog njegove zdravstvene historije i vrijednosti ugovora s klubom iz Dubaija.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić objasnio je da Savez trenutno nema dovoljno sredstava za pokrivanje ovog troška zbog velikih izdataka za pripreme muške i ženske seniorske reprezentacije tokom novembra.

„Želja Džanana Muse da nastupi za nacionalni tim nije upitna, to potvrđuje i njegov dolazak u Sarajevo, ali ovo je zaista nepremostiva prepreka za nas u aktuelnim okolnostima“, kazao je Alihodžić.

Džanan Musa izostaje iz važnog susreta

Izostanak jednog od najboljih bh. košarkaša dodatno će otežati posao selektoru Dariju Gjergji, čija je ekipa u četvrtak poražena od Islanda rezultatom 113:101.

Tri kola prije završetka kvalifikacija reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na posljednjem mjestu grupe J, s tri pobjede i šest poraza, te još ima teoretske šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Litvanije bit će odigrana u nedjelju od 18 sati u sarajevskoj dvorani Zetra.