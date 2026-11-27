Skupština TK u ponedjeljak, 30. novembra, održat će sjednicu na kojoj će zastupnici odlučivati o potvrđivanju imenovanja nove Vlade Tuzlanskog kantona, na čelu s mandatarom Omerom Kovčićem.

Sjednica je zakazana za 11 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, a predloženim dnevnim redom obuhvaćeno je 17 tačaka.

Skupština TK razmatrat će i finansijske planove za 2027. godinu

Osim imenovanja nove Vlade, zastupnici će odlučivati o davanju saglasnosti na finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Službe za zapošljavanje TK za 2027. godinu.

Pred zastupnicima će se naći i izvještaji o radu i poslovanju Međunarodnog aerodroma Tuzla, Centra za autizam „Meho Sadiković“, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Bosanskog kulturnog centra, Arhiva TK i Muzeja istočne Bosne za 2025. godinu.

Skupština TK razmatrat će i informacije o osiguravanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana, statusu dobrovoljnih davalaca krvi, stanju turističke, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, kao i rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva.

Na dnevnom redu je i program mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih finansijskom revizijom Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK za 2025. godinu.