Sanacija mosta u Doknju, koji povezuje naselje Martinovići s ostatkom ove tuzlanske mjesne zajednice, počinje u ponedjeljak, 30. novembra.

Zbog izvođenja radova na mostu „Drenovik“ saobraćaj će biti u potpunosti obustavljen od ponedjeljka do završetka radova.

Iz nadležne gradske službe apelovali su na građane da tokom izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, prilagode kretanje privremenom režimu saobraćaja i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Sanacija mosta u Doknju realizuje se putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, a tačan datum završetka radova nije preciziran.