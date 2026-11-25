Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je danas u Tuzli polaganjem vijenaca na spomen-obilježjima i svečanom sjednicom Gradskog vijeća, tokom koje su uručena javna priznanja pojedincima, udruženjima i kolektivima zaslužnim za razvoj i afirmaciju grada.

Delegacija Grada Tuzle, predvođena gradonačelnikom Zijadom Lugavićem i predsjedavajućom Gradskog vijeća Anom Pejić, zajedno s predstavnicima boračkih i antifašističkih organizacija, udruženja i građanima, položila je vijence na Trnovcu i Slanoj banji.

Počast je odata svima koji su dali živote za slobodu Tuzle i Bosne i Hercegovine, kao i civilnim žrtvama rata.

Dan državnosti obilježen svečanom sjednicom Gradskog vijeća

U Narodnom pozorištu Tuzla održana je svečana sjednica Gradskog vijeća, kojoj su prisustvovali predstavnici različitih nivoa vlasti, javnih ustanova i preduzeća, vjerskih zajednica, akademske zajednice, udruženja i građani.

Ana Pejić i Zijad Lugavić u svojim obraćanjima podsjetili su na historijski značaj odluka ZAVNOBiH-a, kojima je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine i potvrđena ravnopravnost njenih naroda.

Naglašena je odgovornost sadašnjih generacija u očuvanju mira, antifašističkih vrijednosti, kulture dijaloga i međusobnog poštovanja.

Gradonačelnik Lugavić iskazao je zahvalnost učesnicima Narodnooslobodilačke borbe, pripadnicima Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i svima koji su doprinijeli odbrani zemlje.

Govoreći o razvoju Tuzle, izdvojio je pozitivne privredne pokazatelje, podršku mladim poduzetnicima i ženskom poduzetništvu kroz projekat „Siguran start“, kao i programe podrške penzionerima i osobama s invaliditetom.

Jusufu Nurkiću Povelja Grada Tuzle

Povodom Dana državnosti dodijeljena su i javna priznanja Grada Tuzle.

Povelja Grada Tuzle dodijeljena je bosanskohercegovačkom košarkašu Jusufu Nurkiću za izuzetne sportske rezultate, međunarodnu afirmaciju Tuzle i Bosne i Hercegovine te kontinuirani humanitarni angažman. Povelju je u ime Jusufa Nurkića na svečanoj sjednici Gradskog vijeća preuzela njegova majka.

Posebno je istaknut njegov doprinos lokalnoj zajednici kroz donaciju savremenog digitalnog mamografa Domu zdravlja Tuzla i finansiranje izgradnje dječijeg i košarkaškog igrališta u naselju Stupine.

Tuzlanska plaketa dodijeljena je Udruženju porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ za dvije decenije humanitarnog rada i pružanja podrške oboljeloj djeci i njihovim porodicama.

Tuzlanske lente za doprinos sportu, zdravstvu, turizmu i kulturi

Tuzlanska lenta dodijeljena je Almiru Žiliću za doprinos razvoju turizma i saobraćaja, posebno unapređenju aviosaobraćaja i jačanju pozicije Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Među dobitnicima je i Ljubica Muharemagić, kojoj je priznanje dodijeljeno za dugogodišnji rad u oblasti zdravstvene zaštite, doprinos zdravlju djece i podršku porodicama, kao i angažman tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Said Husejinović nagrađen je za doprinos razvoju sporta, afirmaciji Fudbalskog kluba Sloboda i promociji Tuzle kroz sportsku karijeru.

Priznanje je dodijeljeno i Udruženju građana „Buđenje“ (Karton revolucija) za doprinos zaštiti okoliša, građanskom aktivizmu i održivom razvoju, kao i Caffe baru „Sloboda“ za dugogodišnji doprinos urbanoj kulturi, afirmaciji mladih umjetnika i lokalne muzičke scene.

U ime dobitnika javnih priznanja obratila se Amra Saračević, predsjednica Udruženja „PIPOL“.

Muzički program svečane sjednice upotpunile su Dženana Huseinagić i Sarah Skopljak izvedbama pjesama „Zemljo moja“ i „Bosno moja“.