Pranje patika mnogima predstavlja najjednostavniji način uklanjanja prljavštine i neugodnih mirisa, ali pogrešan način održavanja može oštetiti obuću i značajno skratiti njen vijek trajanja.

Koliko često ih treba čistiti zavisi od materijala, učestalosti nošenja i uslova kojima su izložene.

Patike koje svakodnevno nosimo po kiši, blatu ili tokom fizičkih aktivnosti zahtijevaju češće održavanje od onih koje koristimo povremeno.

Je li pranje patika u veš-mašini dobra ideja?

Iako se pojedini modeli mogu prati u mašini, proizvođači sportske obuće poput Nikea preporučuju ručno čišćenje svojih patika.

Visoke temperature, intenzivno okretanje bubnja i dugotrajno izlaganje vodi mogu oštetiti pojedine materijale, ljepilo i oblik obuće.

Poseban oprez potreban je kod patika izrađenih od prirodne kože i antilopa.

Prije pranja potrebno je provjeriti uputstva proizvođača za konkretan model.

Kako pravilno očistiti patike?

Najprije je potrebno suhom četkom ukloniti blato i površinsku prljavštinu. Nakon toga se, zavisno od materijala, mogu koristiti mlaka voda, blago sredstvo za čišćenje i mekana četka.

Pertle je moguće izvaditi i oprati odvojeno, dok unutrašnje uloške treba održavati prema preporukama proizvođača.

Pranje patika ne mora uvijek podrazumijevati potpuno potapanje obuće u vodu. Redovno površinsko čišćenje često je dovoljno za uklanjanje svakodnevnih nečistoća.

Nakon čišćenja patike treba ostaviti da se prirodno osuše na sobnoj temperaturi, umjesto da ih stavljate na radijator ili u sušilicu.