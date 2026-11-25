Topolica u Tuzli prema prijedlogu novog regulacionog plana mogla bi postati naselje sa više od 9.000 stanovnika, gotovo 3.000 novih stanova i stambenim tornjevima visine do 22 sprata. Planom je predviđena i izgradnja javne podzemne garaže sa 322 parking mjesta, dok su građani tokom javne rasprave upozoravali na moguće saobraćajno opterećenje i nedostatak zelenih površina.

O prijedlogu Regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“ Gradsko vijeće Tuzla odlučivat će na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 30. novembra.

Plan obuhvata površinu od 25,88 hektara između regulisanog korita rijeke Jale, Ulice 15. maja, planirane Južne gradske saobraćajnice i transverzale T-8, a na jugu se graniči sa Zdravstveno-lječilišnim kompleksom „Slavinovići“.

Riječ je o jednoj od preostalih neizgrađenih prostornih cjelina u urbanom području Tuzle.

Topolica u Tuzli dobila bi 17 novih stambeno-poslovnih objekata

Regulacionim planom predviđena je izgradnja 17 novih stambeno-poslovnih objekata, raspoređenih u 40 lamela, sa ukupno 2.989 stanova.

Prema procjenama autora plana, u novim objektima živio bi 7.771 stanovnik. Zajedno sa stanovnicima postojećih objekata koji se zadržavaju, naselje bi imalo oko 9.377 stanovnika.

Od ukupno 40 planiranih lamela, njih 33 imale bi između šest i 14 spratova iznad prizemlja. Najviši objekti bili bi dva samostojeća stambena tornja elipsastog oblika sa po 22 sprata iznad prizemlja, dok bi još jedna lamela imala 20 spratova.

Građani upozoravali na nedostatak parkinga i zelenih površina

Tokom javnog uvida, koji je trajao od 21. januara do 20. februara ove godine, dostavljene su brojne primjedbe i sugestije građana, vlasnika zemljišta, udruženja i predstavnika mjesnih zajednica.

Na javnoj raspravi održanoj 4. februara u Mjesnoj zajednici Slavinovići izražena je zabrinutost zbog velikog broja planiranih stambenih objekata, dodatnog opterećenja saobraćajne infrastrukture, mogućeg narušavanja strujanja zraka i smanjenja zelenih površina.

Nakon primjedbi koje su se odnosile na parking prostor, u plan je uvrštena javna podzemna garaža na dva nivoa, sa ukupno 322 parking mjesta, smještena ispod jednog od planiranih javnih objekata.

Pojedini vlasnici zemljišta tražili su i povećanje spratnosti određenih objekata. Takvi zahtjevi nisu prihvaćeni uz obrazloženje da bi dodatno povećanje spratnosti ugrozilo kvalitet života budućih stanara.

Planiran vrtić, učenici bi pohađali postojeće škole

Prema demografskim procjenama, Topolica u Tuzli imala bi oko 1.125 djece osnovnoškolskog uzrasta.

Izgradnja nove osnovne škole nije predviđena, jer autori plana smatraju da bi potrebe budućih stanovnika mogle zadovoljiti postojeće osnovne škole „Sjenjak“, „Novi Grad“ i „Slavinovići“.

Za potrebe predškolskog obrazovanja predviđen je vrtić kapaciteta 168 djece, površine 1.300 kvadratnih metara, dok zasebna ambulanta nije planirana zbog predviđene izgradnje Doma zdravlja „Istok“.

Kolegij gradonačelnika Tuzle utvrdio je prijedlog Regulacionog plana prostorne cjeline „Topolica“ na sjednici održanoj 23. novembra, nakon čega je dokument upućen Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.