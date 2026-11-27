Tuzlanski pozorišni dani nastavljaju se večeras izvedbom predstave „Njih više nema“, koja će biti održana na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona s početkom u 19:30 sati.

Predstava je nastala u saradnji Heartefacta iz Beograda, Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) i My Balkansa iz SAD-a i Srbije.

Autorica teksta je Doruntina Basha, dok režiju potpisuje Andrej Nosov.

Tuzlanski pozorišni dani nastavljaju se tokom vikenda

U subotu će tuzlanska publika imati priliku pogledati predstavu „Ljubavnice“ Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, dok je u nedjelju na repertoaru „Filozofija palanke“ Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Tuzlanski pozorišni dani trajat će do 1. decembra, kada je planirano svečano zatvaranje manifestacije, dodjela nagrada i prva repriza predstave „Nestajanje“ Narodnog pozorišta Tuzla.