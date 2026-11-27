Erasmus+ program za 2027. godinu donosi nove mogućnosti finansiranja projekata, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona pozvalo je sportske klubove, omladinske organizacije i druge zainteresovane subjekte da iskoriste dostupne prilike.

Evropska komisija objavila je 18. novembra poziv za podnošenje projektnih prijedloga, za čiju je realizaciju predviđen ukupan budžet od približno 5,3 milijarde eura.

Sredstva su namijenjena projektima u oblastima obrazovanja, stručnog usavršavanja, sporta i mladih, s posebnim naglaskom na međunarodnu saradnju, volontiranje, razmjenu znanja i iskustava te razvoj inovativnih projekata.

Erasmus+ program: Ko može aplicirati?

Mogućnost učešća, zavisno od uslova pojedinačnih poziva, imaju javne i privatne organizacije, među kojima su škole, univerziteti, centri za stručno obrazovanje, sportski klubovi i omladinska udruženja.

Među prioritetima programa su ravnopravno uključivanje različitih kategorija stanovništva, digitalna transformacija, zaštita okoliša i aktivno učešće u demokratskom životu.

Očekuje se da će program omogućiti međunarodnu mobilnost u svrhu učenja za približno 1,6 miliona učesnika, kao i podršku za više od 120.000 organizacija.

Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK pozivaju zainteresovane organizacije da se upoznaju s uslovima koje nudi Erasmus+ program i pristupe pripremi projektnih prijedloga.

Kompletan tekst javnog poziva dostupan je OVDJE, dok se informacije o rokovima, kriterijima i načinu prijave mogu pronaći u Programskom vodiču za 2027. godinu.