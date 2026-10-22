Oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove širom BiH: Evo kakve nas temperature očekuju danas

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 4; Sokolac 9; Ivan Sedlo, Livno 10; Bugojno 11; Drvar, Gradačac, Sanski Most, Sarajevo, Zenica 12; Bihać, Jajce, Prijedor, Tuzla 13; Banja Luka, Srebrenica, Trebinje 14; Bijeljina, Zvornik 15; Mostar 16; Neum 18.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22 °C.

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Opšta slika će, usljed nestabilnog vremena, biti lošija u prvom dijelu dana, potom će se postepeno popravljati. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti, izraženije sa noćnim satima. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti svježije u odnosu na protekli period.