Danas je Svjetski dan hrane: Milioni ljudi gladuju, dok se ogromne količine hrane bacaju

Svjetski dan hrane obilježava se danas, 16. oktobra, širom svijeta s ciljem podizanja svijesti o gladi, siromaštvu, pravilnoj ishrani i potrebi da kvalitetna hrana bude dostupna svakom čovjeku. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je inovacijama i pronalaženju rješenja koja mogu doprinijeti sigurnijoj i održivijoj proizvodnji hrane.

Prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), oko 645 miliona ljudi u svijetu suočava se s glađu, dok približno 2,69 milijardi stanovnika nema dovoljno novca za zdravu ishranu. Istovremeno, velike količine hrane završavaju kao otpad, što dodatno ukazuje na probleme u njenoj raspodjeli i potrošnji.

Svjetski dan hrane ove godine obilježava se pod sloganom „Inoviraj danas, nahrani sutra“, kojim FAO naglašava značaj savremenih tehnologija, znanja i održivih poljoprivrednih praksi u osiguravanju hrane za buduće generacije.

Posebna pažnja usmjerena je na podršku poljoprivrednicima, smanjenje gubitaka hrane tokom proizvodnje i distribucije te stvaranje uslova u kojima će zdravi obroci biti dostupni i stanovništvu s najnižim primanjima.

Svjetski dan hrane podsjeća i na probleme građana BiH

Pitanje dostupnosti hrane posebno je značajno i za Bosnu i Hercegovinu, gdje cijene osnovnih životnih namirnica predstavljaju veliko opterećenje za kućne budžete, naročito penzionere, nezaposlene i porodice s niskim primanjima.

Rad javnih kuhinja i humanitarnih organizacija ukazuje na potrebu za podrškom socijalno ugroženim građanima, dok smanjenje bacanja hrane predstavlja jedan od načina da se raspoloživi resursi bolje iskoriste.

Stručnjaci i međunarodne organizacije ukazuju da sigurnost hrane ne podrazumijeva samo dovoljne količine namirnica, nego i njihovu zdravstvenu ispravnost, nutritivnu vrijednost i finansijsku dostupnost.

Svjetski dan hrane ustanovljen je u znak sjećanja na osnivanje FAO-a, 16. oktobra 1945. godine. Obilježava se u približno 150 zemalja, kroz aktivnosti kojima se promovišu borba protiv gladi, odgovorna potrošnja i održiva poljoprivreda.