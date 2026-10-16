Tuzla servis: Rođeno devet beba, vatrogasci imali sedam intervencija

U protekla 24 sata u Tuzli je rođeno devet beba. U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri djevojčice i četiri dječaka, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak.

Prema podacima iz nadležnih službi, vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja je uredno, a odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu. Počela je i sezona grijanja u Tuzli.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćeno je da je javni red i mir narušen sedam puta, evidentirano je šest krivičnih djela, a dogodile su se tri saobraćajne nezgode.

Služba hitne medicinske pomoći pružila je 166 zdravstvenih usluga, dok je Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala sedam intervencija.

Iz Operativnog centra Civilne zaštite Tuzla navode da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Građani koji žele darovati krv mogu to učiniti svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, od 8 do 15 sati.

Počela je sezona grijanja u Tuzli i isporuka toplotne energije je uredna