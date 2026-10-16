Tuzla servis: Rođeno devet beba, vatrogasci imali sedam intervencija

Selma Jatić
bebe, porodilište, tuzla servis, servisne informacije
Foto: Porodilište/ Ilustracija

U protekla 24 sata u Tuzli je rođeno devet beba. U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri djevojčice i četiri dječaka, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak.

Prema podacima iz nadležnih službi, vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja je uredno, a odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu. Počela je i sezona grijanja u Tuzli.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćeno je da je javni red i mir narušen sedam puta, evidentirano je šest krivičnih djela, a dogodile su se tri saobraćajne nezgode.

Služba hitne medicinske pomoći pružila je 166 zdravstvenih usluga, dok je Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala sedam intervencija.

Iz Operativnog centra Civilne zaštite Tuzla navode da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Građani koji žele darovati krv mogu to učiniti svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla, od 8 do 15 sati.

Počela je sezona grijanja u Tuzli i isporuka toplotne energije je uredna

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Osam intervencija za tuzlansku vatrogasnu jedinicu

Tuzla i TK

Tuzla servis: Više dijelova grada bez vodosnabdijevanja

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 18 beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno deset beba

Istaknuto

Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama

Istaknuto

Nakon hladnih jutara stiže toplije vrijeme, a potom obilna kiša

Vijesti

Toše Proeski: 19 godina od prerane smrti jednog od najljepših glasova Balkana

Vijesti

Svjetski dan hrane: Milioni ljudi i dalje je nemaju dovoljno

Magazin

Udaljavanje partnera: Četiri rečenice koje mogu otkriti da nešto nije u redu u vezi

Učitati više