Udaljavanje partnera: Četiri rečenice koje mogu otkriti da nešto nije u redu u vezi

Udaljavanje partnera često počinje mnogo prije nego što jedno od njih odluči prekinuti ljubavnu vezu. Promjene u komunikaciji, gubitak interesa za zajedničke aktivnosti i sve rjeđi razgovori o osjećajima mogu biti prvi pokazatelji da odnos više nije onakav kakav je nekada bio.

Emocionalna udaljenost uglavnom se razvija postepeno. Partneri mogu nastaviti živjeti zajedno, obavljati svakodnevne obaveze i provoditi vrijeme jedno pored drugog, a da pritom osjećaj bliskosti i međusobnog razumijevanja postaje sve slabiji.

Kako piše portal YourTango, određene rečenice koje se često izgovaraju tokom nesuglasica ili svakodnevnih razgovora mogu ukazivati na nezadovoljstvo, povlačenje i gubitak emocionalne povezanosti.

Četiri rečenice koje mogu ukazivati na udaljavanje partnera

„Radi šta god želiš“ jedna je od rečenica koje mogu upućivati na ravnodušnost. Iako ponekad predstavlja pokušaj izbjegavanja svađe, njeno učestalo ponavljanje može značiti da je osoba prestala pokazivati interes za zajedničko donošenje odluka.

Kada partner više nema potrebu razgovarati o problemima ili tražiti kompromis, to može biti znak da se emocionalno povukao iz odnosa.

„Nije me briga“ može biti još izraženiji pokazatelj nezadovoljstva. Ravnodušnost prema partnerovim osjećajima, potrebama i svakodnevnim iskustvima često je ozbiljniji problem od povremenih nesuglasica.

Svađe same po sebi ne moraju značiti da ljubav nestaje. Međutim, kada prestane interes za razgovor i rješavanje problema, partneri mogu izgubiti osjećaj povezanosti koji je ranije održavao njihov odnos.

„Sama ću to obaviti“ ili „Sam ću riješiti problem“ mogu ukazivati na sve manju spremnost za oslanjanje na drugu osobu. Ako jedan partner neprestano odbija pomoć i podršku, moguće je da se iza takvog ponašanja krije narušeno povjerenje ili osjećaj da u vezi više nema dovoljno razumijevanja.

Ipak, samostalnost ne predstavlja problem. Važno je razlikovati potrebu za nezavisnošću od situacije u kojoj osoba namjerno izbjegava bilo kakav oblik zajedništva.

„Treba mi malo prostora“ također može imati različita značenja. Nekada je riječ o sasvim zdravoj potrebi za odmorom, privatnošću ili vremenom za sebe, ali ako se takva rečenica stalno koristi kao način izbjegavanja razgovora, može ukazivati na emocionalno povlačenje.

Kako prepoznati kada komunikacija postaje problem?

Udaljavanje partnera ne može se pouzdano prepoznati na osnovu samo jedne izgovorene rečenice. Mnogo je važnije posmatrati kako se osobe međusobno ponašaju tokom dužeg perioda, koliko su spremne razgovarati i postoji li obostrana želja za rješavanjem nesuglasica.

Gubitak povjerenja, izbjegavanje bliskosti i osjećaj da vlastite emocije nije sigurno podijeliti s drugom osobom mogu dodatno otežati komunikaciju.

S druge strane, potreba za samoćom, umor ili povremena nezainteresovanost ne znače automatski da su osjećaji nestali. Iste rečenice mogu imati potpuno drugačije značenje zavisno od okolnosti, načina na koji su izgovorene i ukupnog odnosa među partnerima.