Demirović i Tabaković pred Švedsku: Borba, i pobjeda mora doći

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za gostovanje Švedskoj u Ligi nacija, a napadači Ermedin Demirović i Haris Tabaković govorili su o očekivanjima pred predstojeći susret.

Dok Demirović želi prekinuti golgeterski post u reprezentativnom dresu, Tabaković ističe da Zmajevi samo zajedničkom igrom mogu doći do pozitivnog rezultata.

Demirović je tokom obraćanja medijima u hotelu Malak priznao da osjeća pritisak zbog izostanka pogodaka, ali i da mu podrška saigrača i navijača daje dodatnu motivaciju.

“Naravno da je pritisak uvijek na meni, jer sam špic. Ali opet sam primijetio da dosta ljudi stoji iza mene. Rekao sam i prošli put, meni je najteže. Probam da ne čitam neke stvari, čak i kad dobro ide”, rekao je Demirović.

Bh. napadač naglasio je da se nastoji ne opterećivati kritikama, svjestan da su očekivanja od igrača na njegovoj poziciji uvijek velika.

Posebno se zahvalio navijačima koji su ga bodrili tokom prethodnog okupljanja u Zenici. Kako je istakao, mnogo mu je značilo što su slavili čak i njegov pogodak na zagrijavanju.

“Jedva čekam da zabijem gol na utakmici. To će biti jako poseban osjećaj, ali opet kažem, fokusiran sam da pomognem na svaki način. Na prvom mjestu je ekipa, a kada zabijem gol, bit će još ljepše”, poručio je Demirović.

Dodao je da podršku reprezentativnih saigrača osjeća od prvog dana, uključujući i utakmice u kojima nije uspijevao iskoristiti prilike za postizanje gola.

Tabaković: Edin Džeko nema nasljednika

O očekivanjima pred utakmicu protiv Švedske govorio je i Haris Tabaković, koji je odgovorio na pitanje vidi li sebe kao nasljednika kapitena Edina Džeke.

“Vidi, rekao sam to dosta puta. Za Edina nema nasljednika. Pozitivan sam za utakmicu. Mislim da će biti dobra atmosfera tamo u Švedskoj, u dobroj formi smo skoro svi i ja sam pozitivan i jedva čekam tu utakmicu”, kazao je Tabaković.

Napadač Zmajeva posebno je istakao značaj podrške navijača, kojih se u Solni očekuje veliki broj.

“To nam uvijek puno znači. Ljepše je igrati negdje kada je pun stadion nego prazan. Mi smo čuli isto koliko će biti na stadionu i zahvalni smo na tome”, rekao je reprezentativac BiH.

Govorio je i o zahtjevnom rasporedu koji fudbaleri imaju tokom sezone. Česte klupske utakmice ostavljaju malo prostora za trening, zbog čega su odmor i oporavak posebno važni.

“U klubu nekada igraš svaki treći dan. Moraš biti spreman i sve je regeneracija, utakmica, regeneracija, utakmica, nema tu baš puno treninga”, objasnio je Tabaković.

Prema njegovim riječima, prvi dani reprezentativnog okupljanja bili su posvećeni oporavku, dok je potom počeo intenzivniji rad s kompletnom ekipom kako bi svi bili spremni za subotnji susret.

Zmajevi pred Švedsku: Zajednička igra ključna za rezultat

Haris Tabaković smatra da će protiv Švedske biti potrebna dobra organizacija cijelog tima, posebno zbog kvaliteta protivničkih napadača.

“Svaka reprezentacija ima kvalitet. Oni naprijed imaju top igrače, ali moramo mi to zajedno da napravimo kao ekipa. Nije to samo da su stoperi tu, nego to kreće od naprijed i moramo zajedno da se branimo i zajedno da napadnemo”, naglasio je Tabaković.

Utakmica Švedske i Bosne i Hercegovine igra se u subotu u Solni, a reprezentativci BiH očekuju veliku podršku navijača s tribina.