U Banovićima pronađeni posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve rata

Adin Jusufović
Foto: Posmrtni ostaci/Arhiva
Ilustracija

Posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata pronađeni su na lokalitetu Borovac, na području općine Banovići, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Prema dosadašnjim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o osobama srpske nacionalnosti, ali njihov identitet još nije utvrđen.

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić izjavila je za Fenu da dostupni podaci ukazuju na takvu mogućnost, dok će konačna identifikacija biti obavljena nakon potrebnih analiza.

Pronađeni posmrtni ostaci prevezeni su u Spomen-kosturnicu, odnosno Centar za obdukciju i identifikaciju u Banjoj Luci, gdje će biti provedena sudsko-medicinska obrada.

Identitet žrtava utvrđivat će se DNK analizom.

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