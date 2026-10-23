Forto odgovorio prijevoznicima: O boravku vozača u EU ne odlučuje BiH

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto odbacio je tvrdnje Konzorcija „Logistika BiH“ da njegovo ministarstvo snosi najveću odgovornost za odlazak profesionalnih vozača i transportnih kompanija iz zemlje. Poručio je da se problemi prijevoznika moraju rješavati zajedničkim djelovanjem domaćih i evropskih institucija, posebno kada je riječ o ograničenju boravka vozača u šengenskom prostoru.

Reagujući na kritike predstavnika transportnog sektora, Forto je istakao da razumije nezadovoljstvo prijevoznika, ali da je potrebno razlikovati nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine od pravila koja donosi Evropska unija.

„Prijevoznici imaju ozbiljne probleme i potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo. Od početka sam govorio da ljudi koji voze našu robu širom Evrope moraju imati mogućnost normalno raditi svoj posao“, izjavio je Forto.

Pravilo 90/180 dana ostaje jedan od najvećih problema vozača

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine suočavaju se s ograničenjima boravka u šengenskom prostoru, prema kojima državljani trećih zemalja u pravilu mogu boraviti najviše 90 dana tokom bilo kojeg perioda od 180 dana.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH naglašavaju da se ovo ograničenje ne može promijeniti odlukom domaćih institucija, jer je riječ o propisima Evropske unije.

Forto navodi da je Ministarstvo prethodnih mjeseci pokrenulo razgovore s Evropskom komisijom, predstavnicima država članica EU i institucijama zemalja zapadnog Balkana kako bi se pronašlo rješenje za profesionalne vozače.

Evropskoj komisiji predložene su privremene mjere kojima bi se omogućila fleksibilnija primjena pravila o boravku, dok su s hrvatskim institucijama vođeni razgovori o prilagođavanju evidencije ulazaka i izlazaka vozača.

Hrvatska omogućila podnošenje zahtjeva za posebne vize

Prema informacijama Ministarstva, jedan od prvih konkretnih pomaka ostvaren je u Hrvatskoj, gdje je od 23. septembra profesionalnim vozačima iz BiH omogućeno podnošenje zahtjeva za posebne vize.

Ipak, iz Ministarstva priznaju da ova mogućnost ne predstavlja trajno rješenje za cijeli šengenski prostor.

U međuvremenu su, kako navode, provedene i određene promjene u domaćem transportnom sektoru, uključujući uvođenje elektronskog CEMT sistema, unapređenje izdavanja međunarodnih transportnih dozvola i mogućnost izdavanja treće registarske tablice.

Pokrenute su i aktivnosti na pristupanju međunarodnom Protokolu o elektronskom tovarnom listu, čime bi se dodatno pojednostavile administrativne procedure u prijevozu robe.

Za smanjenje troškova prijevoznika nadležno više institucija

Komentarišući zahtjeve prijevoznika za finansijsko rasterećenje, Forto je naglasio da pitanja povrata akciza, poreza, carinskih procedura i naknada za autoceste nisu u isključivoj nadležnosti njegovog ministarstva.

Za donošenje takvih odluka potrebna je saradnja Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, entitetskih vlada i drugih nadležnih institucija.

Ministarstvo je poručilo da ostaje otvoreno za saradnju s Konzorcijem „Logistika BiH“, čiji su predstavnici ranije učestvovali i u radu međuresorne radne grupe Vijeća ministara BiH.

„Naši prijevoznici imaju pravo tražiti više od svih nas. Mi ćemo nastaviti raditi svoj dio posla, razgovarati s evropskim institucijama i insistirati da svaka nadležna institucija preuzme svoju odgovornost“, zaključio je Forto.