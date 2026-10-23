U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas je predstavljen program drugog Festivala filmskog stvaralaštva mladih, koji će biti održan od 27. do 30. oktobra. Na ovogodišnji festival pristiglo je više od 40 filmova mladih autora iz Bosne i Hercegovine i regije, a cilj manifestacije je podsticanje kreativnog izražavanja kroz filmsku i audiovizuelnu umjetnost.

Festival je nastao iz interesovanja mladih za filmsku umjetnost, koje je godinama raslo kroz manifestaciju „Dani audiovizuelnog naslijeđa“. Nakon uspješnog prvog izdanja, ove godine bilježi se veći odziv učesnika, posebno iz regije.

Nedim Ćudić, rukovodilac Službe marketinga i programa JU BKC TK, istakao je da je prošlogodišnje izdanje bilo svojevrstan ispit interesovanja mladih za ovakav oblik stvaralaštva, dok ovogodišnji rezultati potvrđuju da festival ima potencijal za dalji razvoj.

Podršku festivalu drugu godinu zaredom pruža Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Resorni ministar Damir Gazdić naglasio je važnost aktivnosti koje mlade podstiču da slobodno vrijeme koriste na kvalitetan i kreativan način, ističući filmsko stvaralaštvo kao pozitivan primjer.

Više od 40 filmova u tri takmičarske kategorije

Prema riječima Emine Morankić, članice Organizacionog odbora Festivala, prijave su pristigle iz Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Banovića, Teočaka, Sarajeva, Banje Luke, Beograda i Cetinja.

„Veoma smo zadovoljni ovim odzivom, pogotovo zato što je ovo tek drugi festival koji mi organizujemo“, kazala je Morankić.

Festival obuhvata tri takmičarske kategorije. Prva je namijenjena mentorisanim filmovima srednjoškolaca koji su prošli edukaciju i uz stručnu podršku realizovali filmska ostvarenja na temu „Porodica“. U drugoj kategoriji učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona s filmovima na temu „Domovina“, dok treća okuplja studentske i omladinske autore koji se predstavljaju filmovima na slobodnu temu.

Amila Beširović, predsjednica Udruženja „Mladi Tuzle“, istakla je da je posebna vrijednost festivala upravo mogućnost da učenici kroz edukaciju i mentorski rad steknu praktična znanja o procesu nastanka filma.

Četiri dana projekcija, razgovora i dodjele nagrada

Festival počinje u utorak, 27. oktobra, u 10 sati projekcijama mentorisanih filmova na temu „Porodica“, nakon čega slijede dodjela nagrada i panel-diskusija „Porodica i izazovi 21. stoljeća“.

Drugog dana, 28. oktobra, na programu su filmovi osnovnih i srednjih škola na temu „Domovina“ te panel-diskusija „Ja i moja domovina“.

U četvrtak, 29. oktobra, od 19 sati bit će predstavljeni studentski i omladinski filmovi, uz završnicu takmičarskog dijela i dodjelu nagrada.

Posljednjeg festivalskog dana, 30. oktobra, poseban dio programa bit će posvećen bosanskohercegovačkoj filmskoj baštini, uz projekciju filma „Derviš i smrt“ i razgovor o odnosu književnosti i filmske umjetnosti.

Za najuspješnije autore osigurane su i novčane nagrade. Prvonagrađeni film u kategoriji studentskih i omladinskih ostvarenja osvojit će 1.000 KM, dok su u prve dvije kategorije predviđene nagrade od 300, 200 i 100 KM.

Festival se održava u okviru manifestacije „7. Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti“, uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK, Grada Tuzle i drugih partnera.

Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, a organizatori pozivaju učenike, nastavnike i sve ljubitelje filmske umjetnosti da podrže stvaralaštvo mladih autora.