U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održan je drugi dan Festivala filmskog stvaralaštva mladih, tokom kojeg su proglašeni pobjednici u takmičarskoj kategoriji srednjih škola na temu „Kulturno naslijeđe mog kraja kao turistički potencijal“.

Treće mjesto osvojila je JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, čiji su učenici Josipa Kožuljević, Vildana Hotić, Naida Hatunić, Amina Habibović, Aid Bektić, Jusuf Alajbegović, Emina Smailović, Eman Jatić i Omar Mujkanović, pod mentorstvom profesorice Armine Herić-Zukić, predstavili svoj projekat.

Ovaj uspjeh naglašava važnost podsticanja mladih na očuvanje i promociju kulturnog naslijeđa kroz kreativni izraz i filmsko stvaralaštvo.