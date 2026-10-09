U Tuzli se priprema Festival filmskog stvaralaštva mladih: Prijave otvorene do 20. oktobra

Festival filmskog stvaralaštva mladih u Tuzli bit će održan od 26. do 30. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a pripreme za njegovo drugo izdanje već su u toku. U BKC-u Tuzla jučer je organizovana stručna edukacija učenika i nastavnika iz šest srednjih škola Tuzlanskog kantona, dok je rok za prijavu filmova otvoren do 20. oktobra.

Edukacija je bila namijenjena učenicima i nastavnicima koji učestvuju u festivalskoj kategoriji „Mentorisani filmovi srednjih škola“, a cilj je pružiti mladim autorima znanja i vještine potrebne za stvaranje vlastitih filmskih ostvarenja.

Radionice su vodili Mirza Efendić, Edin Džaferović, Tarik Dedajić i Melisa Smajić. Učesnici su kroz predavanja i praktične vježbe upoznati s razvojem filmske ideje, pisanjem scenarija, režijom, glumom, tehnikama snimanja i montažom.

Posebna pažnja posvećena je praktičnom radu i povezivanju različitih faza filmske produkcije, kako bi učenici stečena znanja mogli primijeniti tokom snimanja svojih filmova.

Mladi autori snimaju filmove na teme porodice i domovine

U okviru mentorskog programa srednjoškolci pripremaju kratke igrane filmove na temu „Porodica“, u trajanju do 30 minuta. Stručna podrška bit će im dostupna i tokom nastavka rada na filmovima, sve do njihovog završetka i prijave na festival.

Druga takmičarska kategorija otvorena je za filmske sekcije svih osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. Učenici mogu prijaviti igrane ili dokumentarne filmove na temu „Domovina“, u trajanju od pet do 30 minuta.

Treća kategorija namijenjena je studentima i mladim filmskim autorima iz Bosne i Hercegovine i regije. Za razliku od školskih kategorija, u ovom dijelu takmičenja ne postoji zadana tema.

Prijaviti se mogu univerziteti, akademije, udruženja, nezavisne produkcije i pojedinci, pod uslovom da je najmanje jedan član autorskog tima, producent, scenarista ili reditelj, mlađi od 30 godina. Prihvataju se igrani i dokumentarni filmovi u trajanju do 90 minuta.

Za najbolje filmove predviđene novčane nagrade

Festival filmskog stvaralaštva mladih u Tuzli i ove godine pruža priliku mladim autorima da predstave svoje radove, ali i da za najuspješnija ostvarenja osvoje novčane nagrade.

U prve dvije takmičarske kategorije predviđeno je 300 KM za prvo mjesto, 200 KM za drugo i 100 KM za treće mjesto.

Najbolji studentski ili omladinski film bit će nagrađen iznosom od 1.000 KM.

Stručni žiri će dodatno izdvojiti po tri najbolja ostvarenja učenika osnovnih i srednjih škola, kojima će biti dodijeljena posebna priznanja bez novčanih nagrada.

Prijave za Festival filmskog stvaralaštva mladih otvorene do 20. oktobra

Rok za prijavu filmova u svim kategorijama je 20. oktobar 2026. godine do 23.30 sati.

Zainteresovani autori trebaju dostaviti film i popunjen prijavni obrazac putem Google Drive linka na e-mail adresu [email protected].

Detaljni uslovi konkursa i prijavni obrasci dostupni su na zvaničnoj internet stranici BKC-a Tuzla.

Centralni festivalski program bit će održan od 26. do 30. oktobra, a obuhvatit će projekcije filmova, panel-diskusije, susrete mladih autora te dodjelu priznanja i nagrada.

Festival zajednički organizuju Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Pozorište mladih Tuzle, Udruženje „Mladi Tuzle“, Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Una Storia Studio.

Realizaciju projekta podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla, dok je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dalo saglasnost za učešće škola i učenika u festivalskim programima.