Eko zeleni pozivaju na hitan pregled opasnih stabala prije zime

Ekološki savez „Eko zeleni“ Tuzlanskog kantona uputio je inicijativu gradskim i općinskim vlastima za hitan pregled stabala na javnim površinama prije dolaska zimskih padavina, upozoravajući na opasnost od pada suhih i oštećenih grana.

Dolazak hladnijeg perioda godine, mogućnost snježnih padavina, jakog vjetra i obilnih kiša dodatno povećavaju rizik od lomljenja grana i pada stabala, posebno na frekventnim javnim površinama.

U inicijativi se upozorava da su posebno ugroženi pješaci, učenici i studenti koji svakodnevno prolaze ulicama, parkovima, školskim dvorištima i drugim javnim prostorima.

Pregled stabala posebno važan u blizini škola i saobraćajnica

Od gradskih i općinskih vlasti zatraženo je da organizuju sistematski pregled drveća u parkovima, uz saobraćajnice i trotoare, kao i u blizini škola, vrtića, fakulteta, zdravstvenih ustanova i drugih mjesta na kojima se svakodnevno okuplja veći broj građana.

Predloženo je angažovanje stručnih lica i komunalnih preduzeća koja bi utvrdila stanje stabala, identificirala suhe i oštećene grane te procijenila postoji li opasnost od njihovog pada.

Za stabla i grane za koje se utvrdi da predstavljaju neposrednu opasnost predlaže se stručno orezivanje ili uklanjanje, uz poštivanje važećih propisa o zaštiti okoliša.

Posebno je naglašena potreba uspostavljanja redovnog programa održavanja urbanog drveća kako bi se potencijalne opasnosti otkrivale prije nego što ugroze sigurnost građana.

Cilj je zaštita građana, a ne nekontrolisana sječa

U inicijativi se ističe da preventivni pregled stabala ne smije biti povod za nekontrolisano uklanjanje zelenila, nego način da se istovremeno zaštite građani i očuva zdravo drveće.

Sve intervencije trebale bi se provoditi na osnovu stručne procjene, uz odgovorno upravljanje zelenim površinama i očuvanje postojećeg biljnog fonda.

“Prevencija je uvijek bolja od posljedica”, poručuje se u inicijativi, uz ocjenu da se pravovremenim djelovanjem mogu smanjiti rizici od povreda i materijalne štete tokom zimskih nepogoda.

Najavljene i nove akcije sadnje drveća

Uz poziv na preventivne preglede, najavljene su i nove ekološke aktivnosti početkom novembra, uključujući sadnju sadnica jele, smrče, kestena, bora i drugih odgovarajućih vrsta drveća.

Gradske i općinske vlasti, komunalna preduzeća, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva i građani pozvani su da se uključe u buduće akcije ozelenjavanja javnih površina.