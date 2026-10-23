Eko zeleni pozivaju na hitan pregled opasnih stabala prije zime

Ali Huremović
Eko zeleni pozivaju na hitan pregled opasnih stabala prije zime

Ekološki savez „Eko zeleni“ Tuzlanskog kantona uputio je inicijativu gradskim i općinskim vlastima za hitan pregled stabala na javnim površinama prije dolaska zimskih padavina, upozoravajući na opasnost od pada suhih i oštećenih grana.

Dolazak hladnijeg perioda godine, mogućnost snježnih padavina, jakog vjetra i obilnih kiša dodatno povećavaju rizik od lomljenja grana i pada stabala, posebno na frekventnim javnim površinama.

U inicijativi se upozorava da su posebno ugroženi pješaci, učenici i studenti koji svakodnevno prolaze ulicama, parkovima, školskim dvorištima i drugim javnim prostorima.

Pregled stabala posebno važan u blizini škola i saobraćajnica

Od gradskih i općinskih vlasti zatraženo je da organizuju sistematski pregled drveća u parkovima, uz saobraćajnice i trotoare, kao i u blizini škola, vrtića, fakulteta, zdravstvenih ustanova i drugih mjesta na kojima se svakodnevno okuplja veći broj građana.

Predloženo je angažovanje stručnih lica i komunalnih preduzeća koja bi utvrdila stanje stabala, identificirala suhe i oštećene grane te procijenila postoji li opasnost od njihovog pada.

Za stabla i grane za koje se utvrdi da predstavljaju neposrednu opasnost predlaže se stručno orezivanje ili uklanjanje, uz poštivanje važećih propisa o zaštiti okoliša.

Posebno je naglašena potreba uspostavljanja redovnog programa održavanja urbanog drveća kako bi se potencijalne opasnosti otkrivale prije nego što ugroze sigurnost građana.

Cilj je zaštita građana, a ne nekontrolisana sječa

U inicijativi se ističe da preventivni pregled stabala ne smije biti povod za nekontrolisano uklanjanje zelenila, nego način da se istovremeno zaštite građani i očuva zdravo drveće.

Sve intervencije trebale bi se provoditi na osnovu stručne procjene, uz odgovorno upravljanje zelenim površinama i očuvanje postojećeg biljnog fonda.

“Prevencija je uvijek bolja od posljedica”, poručuje se u inicijativi, uz ocjenu da se pravovremenim djelovanjem mogu smanjiti rizici od povreda i materijalne štete tokom zimskih nepogoda.

Najavljene i nove akcije sadnje drveća

Uz poziv na preventivne preglede, najavljene su i nove ekološke aktivnosti početkom novembra, uključujući sadnju sadnica jele, smrče, kestena, bora i drugih odgovarajućih vrsta drveća.

Gradske i općinske vlasti, komunalna preduzeća, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva i građani pozvani su da se uključe u buduće akcije ozelenjavanja javnih površina.

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