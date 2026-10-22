Futsal reprezentacija BiH vodila, pa doživjela težak poraz u Poljskoj

Futsal reprezentacija BiH poražena je sinoć na gostovanju u Poljskoj rezultatom 6:2, u utakmici drugog kola grupe 5 glavne runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2028. godine. Izabranici selektora Gorana Melhera imali su prednost u prvom poluvremenu, ali su domaćini u nastavku postigli četiri gola i stigli do ubjedljive pobjede.

Susret odigran u Gorzowu bolje su otvorili Poljaci, koji su poveli u 12. minuti pogotkom Zastawnika. Međutim, bh. reprezentativci brzo su odgovorili, a Dejan Živković je samo minutu kasnije izjednačio na 1:1.

Preokret je uslijedio u 16. minuti, kada je Almedin Bundavica pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine od 2:1. Ipak, domaćini su preko Sendlewskog u 19. minuti poravnali rezultat, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 2:2.

U drugom poluvremenu Poljska je preuzela kontrolu nad utakmicom. Góes je već u 21. minuti vratio prednost domaćoj selekciji, a Raszkowski je pet minuta kasnije povećao na 4:2.

Zastawnik je svojim drugim pogotkom u 31. minuti povisio na 5:2, dok je konačnih 6:2 postavio Góes u 35. minuti.

Bh. reprezentacija utakmicu je završila s dva isključena igrača. Slobodan Pejičić dobio je drugi žuti karton u 30. minuti, dok je Srđan Ivanković isključen u 39. minuti.

Futsal reprezentacija BiH kvalifikacije nastavlja u februaru

Nakon dva odigrana susreta, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima tri osvojena boda. U prvom kolu bh. futsaleri ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Sjeverne Irske u Zenici rezultatom 17:1.

Narednu kvalifikacijsku utakmicu izabranici Gorana Melhera odigrat će 25. februara 2027. godine, kada gostuju kod Sjeverne Irske.

Posljednji susret u grupi na rasporedu je 3. marta, kada će Bosna i Hercegovina na domaćem terenu ugostiti Poljsku.