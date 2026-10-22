Kako prepoznati mucanje kod djece: Znakovi na koje roditelji trebaju obratiti pažnju

Mucanje kod djece često se prvi put primijeti u periodu kada mališani intenzivno razvijaju govor, ali roditeljima nije uvijek jednostavno razlikovati uobičajeno zastajkivanje od znakova koji zahtijevaju stručnu pažnju. Povodom Svjetskog dana svjesnosti o mucanju, koji se obilježava danas, 22. oktobra, stručnjaci podsjećaju na važnost ranog prepoznavanja govornih poteškoća i podrške djeci.

Mucanje se najčešće javlja između druge i šeste godine života, kada djeca ubrzano usvajaju nove riječi i razvijaju sposobnost izražavanja. Iako povremeno ponavljanje riječi ili zastajkivanje ne mora značiti da dijete muca, određeni znakovi mogu ukazivati na potrebu za savjetovanjem s logopedom.

Kako prepoznati prve znakove mucanja kod djece?

Jedan od najčešćih znakova mucanja jeste ponavljanje glasova ili slogova na početku riječi. Naprimjer, dijete umjesto riječi „mama” izgovara „ma-ma-mama” ili pokušava započeti rečenicu, ali više puta ponavlja početni glas.

Mucanje se može prepoznati i po produžavanju pojedinih glasova, neobičnim pauzama tokom govora ili trenucima kada dijete želi nešto reći, ali ne uspijeva izgovoriti riječ.

Kod neke djece mogu se pojaviti i dodatni znakovi, poput naprezanja mišića lica, učestalog treptanja ili vidljivog napora pri izgovaranju riječi.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti ako dijete počinje izbjegavati razgovor, odustaje od izgovaranja pojedinih riječi ili pokazuje frustraciju zbog načina na koji govori.

Važno je razlikovati razvojne govorne nesigurnosti, koje su česte u ranom djetinjstvu, od mucanja koje se ponavlja i prati ga napetost ili nelagoda.

Kada je potrebno potražiti pomoć logopeda?

Ako mucanje kod djece traje nekoliko mjeseci, postaje izraženije ili dijete pokazuje napor i nelagodu tokom govora, preporučuje se procjena logopeda.

Stručni savjet posebno je koristan ako u porodici postoje osobe koje mucaju ili ako dijete istovremeno ima druge govorno-jezične poteškoće.

Rana procjena ne znači nužno da će djetetu biti potrebna dugotrajna terapija. Logoped može utvrditi o kakvoj se poteškoći radi, pratiti razvoj govora i roditeljima preporučiti odgovarajuće načine podrške.

Kako roditelji mogu pomoći djetetu koje muca?

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, povodom Svjetskog dana svjesnosti o mucanju, naglašava važnost strpljenja, razumijevanja i stvaranja okruženja u kojem se dijete može slobodno izražavati.

Roditeljima se preporučuje da pažljivo slušaju dijete, ne prekidaju ga dok govori i ne požuruju ga da završi rečenicu. Također, nije preporučljivo stalno ispravljati način govora ili insistirati da dijete ponavlja riječi dok ih ne izgovori tečno.

Umjesto toga, potrebno je pokazati interesovanje za ono što dijete želi reći, održavati prirodan kontakt očima i dati mu dovoljno vremena da izrazi svoje misli.

Posebno je važno spriječiti ismijavanje ili negativne komentare o govoru, kako u porodici, tako i u vrtiću ili školi.

Iz Instituta upozoravaju da mucanje i druge govorne poteškoće mogu utjecati na samopouzdanje, emocionalno stanje i socijalne odnose, zbog čega podrška okoline ima značajnu ulogu.

Pravovremeno prepoznavanje poteškoća, stručna pomoć i razumijevanje mogu doprinijeti kvalitetnijoj komunikaciji i većem samopouzdanju osoba koje mucaju.